Incendios forestales en Chubut: InBiEs realizó acciones preventivas en el área Huemules

Ante el comportamiento extremo que están presentando los incendios forestales en la provincia de Chubut, y en particular el avance del fuego que se desplazó desde el Parque Nacional Los Alerces hacia territorio provincial por el norte del cordón Rivadavia, el pasado 25 de enero un equipo de investigadores del Instituto de Biotecnología Esquel (InBiEs) de la UNPSJB, tomó medidas preventivas para resguardar equipamiento científico y no interferir con las tareas de combate del incendio.

El incendio comenzó a afectar el valle y las laderas con orientación Este, anticipando un escenario de alta complejidad debido a la dificultad de acceso al área. En este contexto, y para no entorpecer las acciones de los servicios de manejo del fuego que operan en la zona de Alto Rio Percy, se decidió retirar de manera preventiva todo el equipamiento instalado para el monitoreo del bosque de lenga en la Unidad Demostrativa Forestal Huemules Norte, área protegida perteneciente a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Entre los elementos retirados se encuentran sensores, dendrómetros electrónicos (logger), cámaras, baterías y otros dispositivos utilizados para el seguimiento ambiental del bosque.

Durante el regreso del equipo se registraron lloviznas, y se espera que en las próximas horas se produzcan nuevas precipitaciones, lo que genera expectativas favorables para el control del fuego. No obstante, la situación continúa siendo preocupante y se expresa la solidaridad con todas las personas y comunidades que se encuentran directamente afectadas por esta emergencia.

Desde el ámbito científico se manifestó la intención de reinstalar el equipamiento lo antes posible y retomar las investigaciones en los bosques de lenga. Asimismo, se remarcó que estos eventos están directamente relacionados con el cambio climático, evidenciando comportamientos nuevos que demandan nuevas miradas, más análisis, mayor generación de conocimiento y decisiones de mediano y largo plazo.

En ese sentido, se sostuvo que esta situación marca un antes y un después, no solo en el plano ambiental y científico, sino también a nivel social, y refuerza la necesidad de repensar estrategias frente a los efectos del cambio climático.

R.G.