Viernes 30 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

El Museo Regional Trevelin será escenario de un Festival Solidario

El próximo martes 3 de febrero, a partir de las 18 horas, a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Trevelin.
El próximo martes 3 de febrero, a partir de las 18 horas, el Museo Regional Trevelin será escenario de un Festival Solidario en apoyo a los Bomberos Voluntarios de Trevelin.

 

El encuentro contará con la participación de destacados artistas locales, entre ellos Maite Orellana, Natalia Maripán, Mica y Joan y Los Hermanos Cañumir.

 

Habrá números sorpresa que se sumarán a esta propuesta con un mismo objetivo: acompañar y agradecer el compromiso de quienes día a día arriesgan su vida para proteger a la comunidad.

 

La entrada es libre y gratuita, y todo lo recaudado durante la jornada será destinado al cuerpo activo de bomberos voluntarios, a través del alias SOMOSBOMBEROSTREVE.

 

El evento es una invitación abierta a compartir una tarde de música, arte y solidaridad en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la localidad, reafirmando el espíritu de unión y cooperación que caracteriza a Trevelin y sus vecinos.

 

SL

 

