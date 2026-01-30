El próximo martes 3 de febrero, a partir de las 18 horas, el Museo Regional Trevelin será escenario de un Festival Solidario en apoyo a los Bomberos Voluntarios de Trevelin.

El encuentro contará con la participación de destacados artistas locales, entre ellos Maite Orellana, Natalia Maripán, Mica y Joan y Los Hermanos Cañumir.

Habrá números sorpresa que se sumarán a esta propuesta con un mismo objetivo: acompañar y agradecer el compromiso de quienes día a día arriesgan su vida para proteger a la comunidad.

La entrada es libre y gratuita, y todo lo recaudado durante la jornada será destinado al cuerpo activo de bomberos voluntarios, a través del alias SOMOSBOMBEROSTREVE.

El evento es una invitación abierta a compartir una tarde de música, arte y solidaridad en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la localidad, reafirmando el espíritu de unión y cooperación que caracteriza a Trevelin y sus vecinos.

SL