No es ayuda extra: bomberos aclararon el origen de los fondos nacionales

La Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios difundió una aclaración pública a partir del anuncio del Gobierno Nacional sobre la transferencia de $100.810 millones destinados a asociaciones bomberiles de todo el país, incluidos los cuarteles de Chubut. El presidente de la entidad, Rubén Oliva, valoró la llegada de los fondos, aunque subrayó que no se trata de un aporte extraordinario ni de una ayuda especial vinculada a los incendios forestales que afectan a la Patagonia.

Según explicó, los recursos corresponden al cumplimiento de la Ley Nacional N° 25.054, que desde 1998 regula el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Dicha normativa establece que el 5% de las primas de seguros de automotores y viviendas se destina al sostenimiento del sistema bomberil, fondos que son aportados por la población y administrados por el Estado Nacional.

Oliva detalló que la transferencia actual incluye montos adeudados del ejercicio 2025, año en el que no se realizaron todos los giros correspondientes, junto con la primera cuota del ejercicio 2026. Habitualmente, la distribución se concreta en dos etapas anuales, pero el remanente del período anterior no había sido abonado en tiempo y forma.

En cuanto a la distribución, indicó que el monto global se reparte entre más de mil asociaciones del país, lo que representa aproximadamente 95 millones de pesos por cuartel. Estos recursos están destinados a equipamiento, indumentaria, mantenimiento de unidades, materiales operativos, capacitación y otros gastos esenciales para el servicio.

Finalmente, Oliva remarcó que la ley establece un esquema de aportes uniformes, por lo que cuarteles de localidades como Esquel, Trevelin, Gualjaina o El Hoyo reciben montos equivalentes. En ese marco, insistió en la importancia de que los pagos se realicen con normalidad y previsibilidad, para que las asociaciones puedan planificar y sostener sus servicios sin inconvenientes.

