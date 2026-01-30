28°
32° 15°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 30 de Enero de 2026
RED43 sociedad Incendio PNLApuerto patriada
30 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

No es ayuda extra: bomberos aclararon el origen de los fondos nacionales

Rubén Oliva explicó que los $100.810 millones anunciados corresponden a recursos previstos por ley y adeudados, y no a un aporte extraordinario por los incendios en la Patagonia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios difundió una aclaración pública a partir del anuncio del Gobierno Nacional sobre la transferencia de $100.810 millones destinados a asociaciones bomberiles de todo el país, incluidos los cuarteles de Chubut. El presidente de la entidad, Rubén Oliva, valoró la llegada de los fondos, aunque subrayó que no se trata de un aporte extraordinario ni de una ayuda especial vinculada a los incendios forestales que afectan a la Patagonia.

 

Según explicó, los recursos corresponden al cumplimiento de la Ley Nacional N° 25.054, que desde 1998 regula el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Dicha normativa establece que el 5% de las primas de seguros de automotores y viviendas se destina al sostenimiento del sistema bomberil, fondos que son aportados por la población y administrados por el Estado Nacional.

 

Oliva detalló que la transferencia actual incluye montos adeudados del ejercicio 2025, año en el que no se realizaron todos los giros correspondientes, junto con la primera cuota del ejercicio 2026. Habitualmente, la distribución se concreta en dos etapas anuales, pero el remanente del período anterior no había sido abonado en tiempo y forma.

 

En cuanto a la distribución, indicó que el monto global se reparte entre más de mil asociaciones del país, lo que representa aproximadamente 95 millones de pesos por cuartel. Estos recursos están destinados a equipamiento, indumentaria, mantenimiento de unidades, materiales operativos, capacitación y otros gastos esenciales para el servicio.

 

Finalmente, Oliva remarcó que la ley establece un esquema de aportes uniformes, por lo que cuarteles de localidades como Esquel, Trevelin, Gualjaina o El Hoyo reciben montos equivalentes. En ese marco, insistió en la importancia de que los pagos se realicen con normalidad y previsibilidad, para que las asociaciones puedan planificar y sostener sus servicios sin inconvenientes.

 

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La Municipalidad confirmó los artistas presentes en el nuevo aniversario de Esquel
2
 Alerta en Comodoro: fuerte explosión y nuevos derrumbes en el cerro Hermitte
3
 Fin de semana sin alcohol en la Comarca Andina
4
 Estrategia en Los Alerces: Ariel Amthauer detalló el operativo para frenar el incendio
5
 QEPD Aurelia Elida Romero
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
4
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
5
 Solidaridad sin fronteras: Bomberos de Chile regresan tras combatir los incendios
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -