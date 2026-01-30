La UNPSJB lanza una nueva colecta para brigadistas y afectados por los incendios

En respuesta a la crítica situación que atraviesa la región por los incendios forestales, la Delegada Zonal de la UNPSJB, María González, anunció la apertura de una nueva etapa en la campaña de recolección de donaciones. El objetivo es sostener el apoyo a los brigadistas en el frente de batalla y asistir a las familias, incluyendo a miembros de la comunidad educativa, que han sufrido pérdidas por el avance del fuego.

“Volvemos a abrir esta campaña para seguir acompañando a los brigadistas y a los afectados. Sabemos que hay alumnos de nuestra comunidad que, de manera directa o indirecta, han sido perjudicados”, explicó González, quien hizo un llamado especial: “A los estudiantes a los que todavía no hayamos podido llegar por falta de comunicación, les pido que se contacten con la Universidad para ver en qué podemos ayudar”.

Insumos necesarios y lugar de recepción



La Universidad trabaja en conjunto con el voluntariado de bomberos para destinar los recursos directamente al parque y a las zonas de combate. Se solicita la colaboración de la comunidad con los siguientes elementos:

Insumos Médicos: Vendas elásticas, gasas estériles, algodón, Platzul, suero fisiológico, solución ocular, jeringas (n° 10), ibuprofeno, paracetamol y diclofenac.

Elementos Generales: Mantas, almohadas, papel higiénico y palanganas.

Para Brigadistas: Guantes, botines, plantillas y antiparras oscuras.

Las donaciones se reciben de lunes a viernes, de 08:00 a 14:30 horas, en la sede de la Delegación Zonal situada en Sarmiento 849. Asimismo, González puso a disposición la logística de la institución: “Si alguien tiene cosas para aportar y no puede traerlas, avisen a la Delegación que estamos a disposición para irlas a buscar”.

Una red regional y una mirada a futuro



La delegada destacó el carácter federal de la Universidad, agradeciendo a las sedes de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew, que también iniciaron colectas para enviar ayuda a la cordillera.

Más allá de la urgencia, González planteó la necesidad de una organización estructural: “Lamentablemente todos los veranos tenemos este tema. Estamos en contacto con el Rectorado para convocar una Comisión de Emergencia Ígnea”. El objetivo es que la Universidad no solo reaccione ante el desastre, sino que lidere tareas de prevención durante todo el año.

“Sabemos que seguramente habrá otros incendios en el futuro. Lo mejor que podemos hacer es estar organizados para afrontar estas situaciones de una manera más ordenada y llevadera para todos”, concluyó Maria.











