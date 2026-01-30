A un año del incendio en El Bolsón: Cifras, heridas abiertas y reconstrucción

Este 30 de enero se cumple un año del inicio del incendio que cambió para siempre a El Bolsón y la Comarca Andina. No fue solo un evento ambiental extremo ni una estadística más dentro de una temporada de fuego: fue una tragedia social, productiva y humana que dejó marcas profundas en el territorio y en la comunidad.

El fuego avanzó durante semanas, arrasó naturaleza, chacras y viviendas enteras, y dejó una postal que aún persiste en la memoria colectiva. Un año después, las cifras siguen siendo duras y las respuestas siguen abiertas.

El daño que dejó el fuego

Cuando el incendio finalmente fue controlado, el 30 de marzo de 2025, el balance era contundente: más de 3.890 hectáreas afectadas, de las cuales unas 400 correspondían a bosque nativo, un patrimonio ambiental que tardará décadas en recuperarse.

El impacto habitacional también fue muy fuerte. El fuego alcanzó 221 viviendas, con 166 pérdidas totales y 55 daños severos. Detrás de esos números hubo familias enteras que lo perdieron todo: propietarios, inquilinos y personas que vivían en casas prestadas, muchas de ellas con escasas alternativas para recomenzar.

Pero el incendio no solo dejó pérdidas materiales. También se cobró una vida: la de Don Reyes, vecino de la zona, cuya muerte convirtió al siniestro en una tragedia irreversible. Su nombre es parte inseparable de esta historia.

Emergencia social y productiva

El impacto se extendió con fuerza sobre la economía local. Productores hortícolas, frutícolas, apicultores, ganaderos y avicultores vieron desaparecer años de trabajo en cuestión de horas. A eso se sumaron 44 talleres productivos que quedaron paralizados, profundizando la incertidumbre en una Comarca donde la producción local es fundamental para el sustento diario.

Durante la emergencia, el Estado provincial y municipal, junto a instituciones y organizaciones, desplegaron asistencia básica: alimentos, abrigo, garrafas, colchones, chapas y elementos de seguridad. Esa ayuda fue vital en los primeros días, pero no resolvió el problema de fondo: cómo reconstruir una vida después del fuego.

Reconstrucción: avances, demoras y preguntas

Con el incendio ya extinguido, comenzó una etapa larga y compleja. Se avanzó en el retiro de escombros, la limpieza por sectores, la recomposición de servicios básicos y la evaluación de viviendas dañadas. También se trabajó en el acceso al agua y en la recuperación de la red eléctrica.

Sin embargo, a un año del inicio del fuego, muchas familias siguen esperando soluciones definitivas. La reconstrucción avanza, pero no al ritmo del daño causado.

La memoria como responsabilidad colectiva, en un presente que vuelve a arder

Este aniversario encuentra a la Comarca Andina otra vez atravesada por el fuego. Desde el 5 de enero de este verano, un nuevo incendio de grandes dimensiones (con origen en Puerto Patriada) afecta a zonas de El Hoyo y Epuyén. Aunque actualmente se encuentra contenido en un 85%, el incendio no está extinguido, y su sola persistencia reactiva miedos, recuerdos y heridas que todavía no cierran.

La repetición del escenario obliga a una reflexión incómoda pero necesaria: un año después del incendio que marcó a El Bolsón y se llevó la vida de Don Reyes, la Comarca vuelve a convivir con el riesgo, con brigadistas trabajando al límite, en un contexto climático cada vez más extremo.

Recordar no es solo mirar hacia atrás. Es también preguntarse cuánto se aprendió, qué cambió y qué sigue igual. La memoria, en este territorio, no es un ejercicio nostálgico: es una herramienta urgente para prevenir, exigir respuestas y cuidar la vida. Porque mientras el fuego siga volviendo, el pasado no termina de pasar.

O.P.