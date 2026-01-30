28°
Continúa la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina: Cronograma completo del viernes y sábado

Luego del récord de convocatoria que dejó el show de Euge Quevedo, la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina continúa este viernes y sábado con dos noches de música, danza y variedad de artistas en El Hoyo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde este jueves 29 y hasta el sábado 31 de enero, El Hoyo vive a pleno la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina, con tres jornadas cargadas de música, danza, tradición y espectáculos para todos los gustos en el Predio Polideportivo municipal.

 

Con entrada libre y gratuita, la fiesta tiene un carácter popular y solidario, en un contexto marcado por la emergencia ambiental que atraviesa la Comarca Andina, y se consolida una vez más como uno de los eventos culturales más importantes de la cordillera patagónica.

 

 

La edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina presenta una programación ampliada, con artistas locales, regionales y nacionales, ballets, concursos tradicionales y una fuerte presencia de la producción local, con la fruta fina como emblema del perfil productivo de El Hoyo.

 

Durante todo el fin de semana, el predio contará además con propuestas gastronómicas, puestos de emprendedores y actividades pensadas para vecinos, vecinas y turistas.

 

 

Cronograma del viernes 30 de enero

 

En el Predio Polideportivo de El Hoyo, desde las 18 horas, se llevará adelante el siguiente cronograma:

 

  • Concurso de hacheros

     

  • Folklorea2

     

  • Los Patagónicos

     

  • Ballet Fogón del Sur

     

  • Yoselin Cayu

     

  • Ballet El Renacer

     

  • Nelson Ávalos

     

  • La Roca

     

  • Fátima y la Fuerza Sureña

     

  • Yoel Hernández

     

  • Rauly Carabajal

     

  • La 24/7 del Sur

     

Cronograma del sábado 31 de enero

 

En el Predio Polideportivo de El Hoyo, desde las 18 horas, se llevará adelante el siguiente cronograma:

 

  • Oscar Szarfmeser

     

  • Ballet Arte y Tradición

     

  • No Name Click

     

  • Cuarteto Olaf

     

  • Ballet Trashumante

     

  • La Banda de la Ronda

     

  • El Dipy

     

  • Auténticos Caporales de Quilmes

     

  • Los Chamameceros del Sur

     

  • Maite Guzmán y su Estilo Campero

     

  • Los Jóvenes Rancheros

     

  • Amanecer Tropical

     

  • Stylo Campero

     

  • Bolsónicos

     

 

 

 

O.P.

 

