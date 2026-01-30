30°
30 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Inscripciones abiertas: cómo participar con tu emprendimiento en el aniversario de Esquel

La subsecretaria Paula Botto confirmó que ya están abiertas las preinscripciones digitales para artesanos, diseñadores y gastronómicos. En apoyo al sector, los puestos para artesanos locales serán gratuitos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Productivo, dio inicio formal a la etapa de inscripciones para participar de las ferias y eventos que vestirán el mes aniversario de la ciudad. La convocatoria está dirigida a artesanos, manualeros, diseñadores y gastronómicos, quienes podrán registrarse a través del formulario digital disponible en las páginas oficiales del municipio.

 

Paula Botto, titular del área, detalló que se dispondrá de espacio para aproximadamente 120 puestos, con un fuerte énfasis en la identidad local. "Del 13 al 17 de febrero, el espacio será exclusivamente para productores y artesanos locales. No se permite la reventa; esa actividad quedará reservada específicamente para la feria del día 18", aclaró la funcionaria.

 

Apoyo al sector: stands gratuitos y cánones congelados

Como una medida de alivio ante la "temporada delicada" que atraviesa la región, el municipio decidió mantener los valores del año pasado. En este sentido, Botto destacó que los artesanos y diseñadores no tendrán costo alguno por el stand, siendo la inscripción totalmente gratuita para ellos.

 

En cuanto al sector gastronómico, que acompañará los espectáculos musicales los días 23 y 24, los valores establecidos son:

 

Gastronómicos: 35.000 pesos por día

Cerveceros y Food Trucks: 100.000 pesos por día durante la Expo y 150.000 pesos por día durante el aniversario.

 

Resiliencia y turismo

​​​​​​​ La subsecretaria remarcó la importancia de estos espacios como motor económico. "Es necesario ofrecerle al turismo esta resiliencia que venimos trabajando. Invitamos a todos los vecinos de Esquel a que se sumen; hay mucho interés en ofrecer productos de calidad", expresó.

 

Finalmente, se recordó a los participantes del sector alimenticio que deben cumplimentar de manera obligatoria el carnet de manipulación de alimentos y las normas de higiene habituales solicitadas por el área de Bromatología.




M.G

 

