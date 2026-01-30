30°
Viernes 30 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Espectáculos en el centro

Las funcionarias Sonia Baliente y Paula Botto confirmaron las propuestas que incluyen la peatonal extendida y shows en la plaza para cerrar enero con fuerte presencia de artistas regionales.
La Municipalidad de Esquel diseñó un cronograma especial para este último fin de semana del mes, destacando la importancia de generar espacios de encuentro entre los vecinos y los hacedores culturales. Al respecto, la directora de cultura Sonia Baliente señaló que el objetivo principal es que los artistas locales tengan la posibilidad de foguearse y que la gente pueda disfrutar de un buen espectáculo. La actividad comenzará con la ahora tradicional peatonal sobre la calle 25 de mayo, que en esta oportunidad sumará una cuadra adicional para mejorar la comodidad de los asistentes y permitir una mejor distribución de los puestos de feriantes.

 

Por su parte, el área de producción local subrayó el valor económico que estas jornadas representan para el sector emprendedor de la zona. En este sentido, Paula Botto explicó que se busca trabajar de manera conjunta para que el público se acerque y el comerciante también se vea beneficiado con el movimiento. La propuesta del domingo en la plaza San Martín estará enfocada en la música popular y el arte circense, asegurando una tarde recreativa para todas las edades. Con este despliegue de logística y seguridad, la gestión municipal cierra el ciclo de enero apostando al crecimiento de la identidad cultural y al fortalecimiento del mercado interno local.

 

 

 

 

E.B.W.

 

