La grandeza Argentina, desde un dron: así es el Congreso de la Nación

Red43 te invita a un viaje aéreo en el Congreso de la Nación. Desde la majestuosidad de su cúpula y el baile de sus fuentes, hasta el pulso de la gente que recorre su histórica plaza.

Un palacio que tardó 50 años en nacer

El imponente edificio que hoy vemos en la intersección de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia no siempre estuvo allí. A finales del siglo XIX, Argentina buscaba proyectar su imagen de potencia nacional. El arquitecto italiano Vittorio Meano diseñó este "palacio de la ley" que, aunque se inauguró en 1906, se terminó de completar recién en 1946. Es una joya del academicismo italiano que hoy, a 120 años de su apertura parcial.

Entre sus paredes de mármol de Carrara, el Congreso ha sido testigo de hitos como la Ley Sáenz Peña (1912), el Voto Femenino (1947) y la histórica vuelta a la democracia en 1983. Cada rincón, desde el Salón Azul hasta los Pasos Perdidos, guarda el eco de los debates que moldearon el país.

En este 2026, declarado por decreto como el "Año de la Grandeza Argentina", el Palacio Legislativo vibra con una nueva configuración política tras las elecciones legislativas del año pasado.Composición: El Congreso sigue dividido en dos cámaras: Diputados (257 bancas) y el Senado (72 bancas). Actualmente, ninguna fuerza tiene mayoría absoluta, lo que obliga a un constante ejercicio de consenso en los pasillos que sobrevuela nuestro dron.Autoridades: La Cámara de Senadores es presidida por la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, mientras que la Cámara de Diputados se encuentra bajo la presidencia de Martín Menem.Agenda actual: Los debates de este año se centran en el Presupuesto 2026 y reformas de desregulación económica, manteniendo las luces del palacio encendidas hasta altas horas de la noche.

Información Útil: Cómo visitarlo y llegar

El Congreso es un edificio público y sus puertas están abiertas para quienes quieran conocer su patrimonio.

Ubicación exacta: Av. Entre Ríos entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



¿Cómo llegar?

Subte: La Línea A (Estación Congreso) te deja en la puerta. También la Línea B (Estación Callao) a 5 cuadras.

Colectivos: Líneas 5, 6, 12, 37, 60, 105, 150, entre otras.

Visitas guiadas (Actualizado 2026):

Son gratuitas y se realizan de lunes a viernes (excepto feriados o días de sesión).

Horarios habituales: 10:00, 12:00, 14:00 y 16:00 hs.

Requisitos: Es obligatorio presentar DNI o Pasaporte original. Se recomienda reservar turno online en las webs oficiales del Senado o Diputados, aunque también se permite el ingreso por orden de llegada si hay cupo.

