30°
32° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 30 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelINCENDIOS PNLAIncendio en PNLA
30 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

"Me alejé de este trabajo porque me hacía mal": la experiencia en el combate del fuego de Ariel Amthauer

El director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias, explicó las variables en terreno para el trabajo para combatir el fuego: “lo manejamos como podemos".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias, Ariel Amthauer, explicó las variables en terreno para el trabajo para combatir el fuego: “esto es un bosque patagónico”.

 


Cuando se desata un foco ígneo, la acción es difícil de atacar desde el “minuto cero”, explicó: “El objetivo es llegar lo más rápido que se puede al foco de incendio”, detalló, siendo la naturaleza agreste del Parque uno de los medios más difíciles de atravesar: “Solamente para llegar la gente tardó cuatro horas y media. Entonces tenemos pocas chances de llegar al minuto cero”.

 


El bosque nativo tiene una suma de combustibles naturales difíciles de controlar, como es la caña coihue, cuya floración deja ramas huecas altamente inflamables: “Lo manejamos como podemos, como nos sale”.

 

No solo se trata de la sequía y el viento, así como milenario es el bosque, décadas de ecosistema conservado propicia su inaccesibilidad.

 


Lejos de dejarse vencer por el desánimo, la frase responde a 30 años de experiencia; “Nosotros ya estamos en la recta final de este trabajo. Yo tengo 30 años trabajando en esto. Pero es duro, yo me alejé de este trabajo porque me hacía mal. La verdad que llegó un momento en que no quería saber más nada con ver bosques quemados. Volver a esto es lindo también porque uno sabe que aporta a la gente nueva que se va a quedar y que va a tener que seguir haciendo este trabajo”.

 


SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Fin de semana sin alcohol en la Comarca Andina
2
 Sabina Burgo QEPD
3
 Así se gestó el incendio más difícil de combatir en Los Alerces
4
 Así se encuentra la pasarela de Rio Arrayanes hoy
5
 Grave conflicto vecinal: Arrastró a un perro con su auto, se burló de los dueños y los amenazó con un machete
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
4
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
5
 Un símbolo abandonado: Denuncian que en Ushuaia, las banderas argentinas flamean como trapos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -