Apareció sin vida arriba de su kayak: la misteriosa muerte de un turista mientras paseaba en un lago

Un hombre vio a la víctima desvanecida sobre la embarcación y avisó a las autoridades. Aún no se conocen las causas del deceso. 
Por Redacción Red43

La policía de Córdoba encontró muerto a un turista en un kayak en el Lago Los Molinos, Valle de Calamuchita. Actualmente, la Justicia lleva adelante una investigación para saber qué ocurrió. El aviso a los efectivos fue dado por un hombre que navegaba por el lago y vio a la víctima desvanecida sobre la embarcación.

 

 Luego de un primer operativo, fuentes policiales confirmaron que el turista se llamaba Gustavo Daniel Argarañaz, de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. También se supo que estaba vacacionando solo.

 

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento, según indicaron los medios locales. Los investigadores intentan reconstruir los últimos movimientos de Argarañaz y determinar si sufrió un accidente, una descompensación o si hubo otro factor que provocó la tragedia. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

 

En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría local, Seguridad Náutica, DUAR, el servicio de emergencias médicas de la comuna, Seguridad Ciudadana y la Guardia Local.

 

 

 

 

