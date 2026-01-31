Más de 21 mil hectáreas afectadas en el incendio de Puerto Patriada

El fuego en sector A° El Blanco continúa activo en todo su perímetro, según el comunicado de las 22,30 horas de anoche.

Así mismo se continúa conteniendo el fuego en Puerto Patriada. El SPMF, dependiente de la Secretaria de Bosques es la Institución a cargo del incidente y fuente oficial de información.

La superficie afectada: es de 21720 has (trazadas con imágenes sentinel-2 el 24/01). Vegetación afectada: matorral, bosque implantado y nativo.

Continúan las condiciones de peligro. Las temperaturas continuarán elevadas con bajos valores de HR. Por las tardes, se incrementará el viento.

En el sector de El Retamal, se continuaron con los trabajos de construcción de fajas con una cargadora y se reforzaron con tareas de enfriamiento con apoyo de una autobomba.

La vejiga continuó en este sector para facilitar la carga del medio aéreo, optimizando los tiempos de carga y descarga.

En el sector conocido como "Tinelli", se construyó cortafuego con la topadora, se realizaron enfriamientos con equipos de agua y se continuaron las tareas de construcción de líneas con herramientas manuales.

Los medios aéreos operaron a requerimiento del personal de línea.

El resto de los sectores se mantuvieron bajo observación.

Hoy continuaran los mismos trabajos con apoyo de maquinaria pesada y se sumará personal de Protección Ciudadana, que hasta hoy estaba trabajando en el operativo Villa L. Rivadavia.

Los medios aéreos operarán a requerimiento del personal.

Imagen tomada por el Jefe de Op Adrian Llanfulen - Subcentral Golondrinas.

SL