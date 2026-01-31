29°
30° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 31 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad patriada
31 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Más de 21 mil hectáreas afectadas en el incendio de Puerto Patriada

La actividad de combate continúa así como el fuego en la región. 141 personas trabajan en el área.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El fuego en sector A° El Blanco continúa activo en todo su perímetro, según el comunicado de las 22,30 horas de anoche.

 

Así mismo se continúa conteniendo el fuego en Puerto Patriada. El SPMF, dependiente de la Secretaria de Bosques es la Institución a cargo del incidente y fuente oficial de información.

 

La superficie afectada: es de 21720 has (trazadas con imágenes sentinel-2 el 24/01). Vegetación afectada: matorral, bosque implantado y nativo.

 

 Continúan las condiciones de peligro. Las temperaturas continuarán elevadas con bajos valores de HR. Por las tardes, se incrementará el viento.

 

En el sector de El Retamal, se continuaron con los trabajos de construcción de fajas con una cargadora y se reforzaron con tareas de enfriamiento con apoyo de una autobomba. 

 

La vejiga continuó en este sector para facilitar la carga del medio aéreo, optimizando los tiempos de carga y descarga.

 

En el sector conocido como "Tinelli", se construyó cortafuego con la topadora, se realizaron enfriamientos con equipos de agua y se continuaron las tareas de construcción de líneas con herramientas manuales.

 

Los medios aéreos operaron a requerimiento del personal de línea.

 

El resto de los sectores se mantuvieron bajo observación.

 

Hoy continuaran los mismos trabajos con apoyo de maquinaria pesada y se sumará personal de Protección Ciudadana, que hasta hoy estaba trabajando en el operativo Villa L. Rivadavia.

 

Los medios aéreos operarán a requerimiento del personal.

 

 Imagen tomada por el Jefe de Op Adrian Llanfulen - Subcentral Golondrinas.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Los habitantes de una ciudad que tienen que acostumbrarse a vivir entre los jabalíes
2
 Quería ver el amanecer en la playa, pero todo salió mal: la maniataron y violaron
3
 Así continúa hoy el incendio en Villa Lago Rivadavia
4
 El pueblito patagónico que está desapareciendo bajo la arena: se hunde entre los médanos
5
 Escándalo y juicio millonario: un empresario le ofreció a una mujer 3,5 millones de dólares para que deje a su marido
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
4
 Solidaridad sin fronteras: Bomberos de Chile regresan tras combatir los incendios
5
 Un símbolo abandonado: Denuncian que en Ushuaia, las banderas argentinas flamean como trapos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -