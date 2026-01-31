INTA aportó pellets de alfalfa y alimento balanceado para animales afectados por los incendios

Continúa la asistencia técnica y veterinaria del INTA en el incendio de la Comarca Andina y Cholila

El equipo de INTA Esquel, sigue trabajando en los incendios forestales que en estos últimos días se reavivaron en la zona de Cholila, al Norte del Parque Nacional Los Alerces.

Javier Mariño, de la Agencia de Extensión Rural de INTA El Hoyo señaló que: “el incendio que comenzó en Puerto Patriada se fue corriendo hacia Cholila, el gran problema es que hay pequeños focos que con las altas temperaturas y los vientos se reactivan y siguen generando muchísimo daño. Los 80 kilómetros que separan a nuestra localidad de Cholila por la ruta, son una desolación absoluta, está todo quemado.”

El INTA se sumó a la distribución de pellets de alfalfa y alimento balanceado para animales, además de realizar asistencia técnica en diferentes establecimientos productivos de la zona.