Chubut presentó en Paso de Indios el nuevo Programa Provincial para Personas Mayores

En el marco del primer plenario del Consejo Provincial de Personas Mayores, el Gobierno del Chubut llevó adelante en la localidad de Paso de Indios la presentación del Programa Provincial de Promoción y Cuidado de las Personas Mayores, en cumplimiento de lo establecido por la Ley I N° 835.

Durante el encuentro se dio a conocer la programación anual contemplada en la normativa, que incluye líneas de acción vinculadas al fortalecimiento institucional de residencias, capacitación del personal, alfabetización digital, envejecimiento activo, acceso a servicios en zonas rurales, ayudas económicas y sostenimiento de espacios sociocomunitarios.

La jornada contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Florencia Papaiani, junto al equipo técnico de la Subsecretaría de Personas Mayores; el presidente del Consejo Provincial de Personas Mayores, Oscar Furci; representantes de distintas localidades; y el intendente anfitrión, Héctor Méndez.

Prioridad en la gestión de gobierno

En ese contexto, la ministra Papaiani expresó que “estamos muy contentos de llegar al primer plenario del año con herramientas concretas para una franja etaria que es prioridad en esta gestión de gobierno. Somos un verdadero equipo y para nosotros articular, dialogar y definir nuestras políticas en conjunto con el Consejo Provincial de Personas Mayores nos da la seguridad de que estamos atendiendo sus demandas”

Por su parte, el presidente del Consejo, Oscar Furci, afirmó que “nos pareció muy interesante esta planificación y la participación que se le está dando a la persona mayor en la planificación anual. Estamos muy agradecidos por el lugar que nos brinda el Gobierno de la Provincia”, indicó.

En tanto, el intendente de Paso de Indios, Héctor Méndez, agradeció la presencia de las autoridades provinciales y remarcó la importancia de realizar estos encuentros en el interior. “Es fundamental que puedan conocer de primera mano las demandas de nuestras comunidades y que estos espacios de participación se desarrollen también en las localidades del interior”, afirmó.























M.G