Sanidad Animal: El Quirófano Móvil atiende esta semana en el barrio Buenos Aires

En el marco del programa de sanidad animal que lleva adelante el municipio, el Quirófano Móvil trasladó su operatividad a la sede del barrio Buenos Aires. El objetivo de la iniciativa es facilitar el acceso de los vecinos a los servicios de control poblacional y sanitario de mascotas.

Servicios disponibles

La atención en la unidad móvil incluye las siguientes prestaciones sin costo:

Castraciones: Intervenciones quirúrgicas para el control reproductivo de caninos y felinos.

Vacunación antirrábica: Aplicación de la dosis obligatoria anual.

Desparasitación: Tratamiento preventivo para mascotas.

Días y modalidad de atención

El operativo se desarrollará durante toda la semana bajo la siguiente modalidad:

Ubicación: Sede vecinal del barrio Buenos Aires (Pasteur 1020).

Horario: De lunes a viernes a partir de las 08:00 hs.

Turnos: La atención se realiza por orden de llegada.

Se recomienda a los propietarios concurrir con sus mascotas cumpliendo las medidas de seguridad correspondientes (correa, collar o transportadora) y, en el caso de las castraciones, consultar previamente sobre el ayuno requerido para la cirugía.





M.G