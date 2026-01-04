Destacan el “salto de calidad” del Centro Materno Infantil, tras su traslado al Hospital María Humphreys de Trelew.

Autoridades sanitarias pusieron en relieve el importante equipamiento con el que cuenta el nosocomio, cuya implementación se vio reflejada en el reciente nacimiento de trigemelas, las cuales “están evolucionando bien a partir del exhaustivo control prenatal que realizamos desde el inicio del embarazo, gracias a los recursos con los que cuenta el nuevo hospital”, según expresó su director, Matías Mendelevich. En el mismo sentido, el médico destacó la política sanitaria impulsada por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres y la decisión del mandatario de poner en funcionamiento el centro de alta complejidad.

El traslado del Centro Materno Infantil, concretado hace menos de dos meses a las instalaciones del nuevo Hospital de Complejidad Creciente “María Humphreys” de Trelew, marcó “un salto de calidad” en los servicios que los equipos de salud brindan a la población.

Así lo destacó el director del Centro Materno Infantil, Matías Mendelevich, al ser consultado por el postparto de las trigemelas que nacieron en la institución el sábado pasado, al tiempo que también puso en relieve la decisión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres de concretar el traslado y la posterior puesta en funcionamiento del centro, ratificando una política sanitaria provincial basada en el fortalecimiento del recurso humano y la incorporación de tecnología de última generación para robustecer el sistema de salud.

Por su parte, la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Silvina Leiva, aseguró que los recursos con los que actualmente cuenta el Centro Materno Infantil permiten “mejorar la calidad asistencial de las embarazadas y de los neonatos de la provincia”.

*Nacimiento y postparto de las trigemelas*

La inmediata atención de las trigemelas y de su madre “fue posible gracias a la infraestructura del hospital y al hecho de contar con un equipo de quirófano preparado, junto a equipos de Obstetricia y Neonatología organizados y equipados con tecnología de punta”, apuntó el médico, haciendo referencia al “exhaustivo control prenatal que realizamos desde el inicio ante un embarazo de alto riesgo, lo cual fue fundamental para la recepción de las trigemelas al momento de su nacimiento”.

En relación con este tema, Matías Mendelevich señaló que “a las 48 horas de la cesárea, el día lunes, la mamá recibió el alta”, mientras que las tres bebés, que nacieron prematuras, continúan en el Servicio de Neonatología bajo observación para su recuperación nutricional.

“Están evolucionando bien, estables y alimentándose adecuadamente”, precisó el profesional, estimando que las bebés podrían permanecer cerca de un mes en el Hospital “María Humphreys” para completar su proceso de maduración y fortalecimiento.

*Importancia del Hospital María Humphreys*

Por otro lado, Mendelevich destacó la relevancia del Hospital “María Humphreys” para la salud pública provincial, donde actualmente funciona el Centro Materno Infantil de Trelew, a partir de la decisión de la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres de iniciar el proceso de puesta en marcha del establecimiento de alta complejidad.

“El Centro Materno Infantil, ahora instalado en el Hospital María Humphreys, es la única maternidad pública de categoría 3-B que tiene la provincia”, lo cual “hace que todos los pacientes de riesgo de menos de 32 semanas de gestación, y de cualquier punto del territorio provincial, vengan a nacer acá o, una vez nacidos y estabilizados, sean derivados a la institución”, explicó.

El establecimiento asistencial “tiene un flujo de pacientes muy importante: se atienden pacientes prematuros, prematuros extremos y quirúrgicos”, detalló el profesional, resaltando que el traslado al Hospital “María Humphreys” significó “un salto de calidad, sobre todo en cuestiones edilicias y tecnológicas”, ya que “nos permite dar mayores respuestas y trabajar con mayor tranquilidad”.

*Respuesta inmediata y equipamiento de última tecnología*

Por su parte, la médica pediatra Silvina Leiva, a cargo de la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, destacó que “en la provincia funciona un Centro Coordinador de Derivaciones Perinatales, que permite mantener en comunicación permanente a todos los servicios de Neonatología de Chubut y, a su vez, realizar los ajustes necesarios como paso previo a una eventual derivación al Hospital María Humphreys, que es el de mayor complejidad”.

Leiva subrayó que “esto nos permite resolver dentro de la provincia los casos más complejos y evitar derivaciones extraprovinciales”, como ocurrió con el reciente caso de las trigemelas.

Finalmente, la profesional resaltó que el nuevo nosocomio de Trelew “está equipado para resolver situaciones de alta complejidad, con respiradores, equipos de anestesia, quirófanos e incubadoras de última generación, todos adquiridos para su puesta en marcha”, constituyéndose en un factor clave para mejorar la calidad asistencial de las embarazadas y los neonatos de la provincia.