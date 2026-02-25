Robo millonario en la Comarca: Recuperaron el dinero, secuestraron una camioneta y detuvieron a un sospechoso con antecedentes

Un operativo conjunto entre la Policía de Río Negro y la Policía de Chubut permitió recuperar una importante suma de dinero que había sido sustraída de un vehículo estacionado en El Bolsón. El procedimiento incluyó el secuestro de una camioneta, la detención preventiva del presunto autor y el hallazgo de un inhibidor de alarmas.

Cómo fue el robo

El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas, cuando un hombre rompió con un elemento contundente uno de los cristales de un Toyota Yaris estacionado y sustrajo una importante suma de dinero del interior.

Gracias al aporte de testigos, se pudo establecer que el sospechoso se movilizaba en una Toyota Hilux. A partir de esa información, los operadores del Sistema de Emergencias 911 realizaron un seguimiento del rodado a través de distintas arterias de la localidad.

Seguimiento por cámaras y localización en Lago Puelo

Tras una exhaustiva labor investigativa en la que intervino personal de la Comisaría 12° y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la camioneta fue localizada en Lago Puelo, ya en territorio chubutense.

Mediante un exhorto judicial, los ocupantes del vehículo fueron detenidos de manera preventiva y se procedió al secuestro del utilitario involucrado en el ilícito.

Recuperaron el dinero y hallaron un inhibidor de alarmas

Durante una requisa realizada en horas de la madrugada, efectivos de la fuerza provincial lograron recuperar el dinero sustraído, que se encontraba oculto en la guantera de la camioneta y coincidía con la descripción aportada por el damnificado.

En el habitáculo del rodado también se halló un dispositivo inhibidor de alarmas, un elemento utilizado para bloquear sistemas de cierre centralizado. Este hallazgo abre la posibilidad de que el detenido esté vinculado a otros hechos delictivos de similares características.

El detenido tiene antecedentes en Neuquén

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso es oriundo de Neuquén y cuenta con antecedentes por hechos similares en esa provincia, relacionados con robos de importantes sumas de dinero.

O.P.