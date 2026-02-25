27°
Miércoles 25 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Indignante: Fueron al mirador más visitado y dejaron marcas que generan repudio

Ocurrió dentro del Parque Nacional Lago Puelo, donde aparecieron grafitis en las rocas del sendero Mirador del Lago.
El Parque Nacional Lago Puelo lanzó una advertencia pública tras detectar rayados con nombres en las rocas del sendero Mirador del Lago, uno de los recorridos más visitados del área protegida.

 

 

Desde la administración del parque señalaron que este tipo de acciones no solo son inaceptables, sino que atentan directamente contra el patrimonio natural y paisajístico que caracteriza a la Comarca Andina.

 

Daño ambiental en un área protegida

Las inscripciones fueron halladas sobre formaciones rocosas del sendero.

 

 

“Cada piedra, cada árbol y cada rincón de este lugar es un legado que debemos cuidar y respetar”, remarcaron desde el organismo en sus canales oficiales.

 

Los grafitis, además de alterar el paisaje, implican un impacto ambiental que puede ser irreversible, especialmente en ecosistemas protegidos.

 

 

 

