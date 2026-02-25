Indignante: Fueron al mirador más visitado y dejaron marcas que generan repudio

El Parque Nacional Lago Puelo lanzó una advertencia pública tras detectar rayados con nombres en las rocas del sendero Mirador del Lago, uno de los recorridos más visitados del área protegida.

Desde la administración del parque señalaron que este tipo de acciones no solo son inaceptables, sino que atentan directamente contra el patrimonio natural y paisajístico que caracteriza a la Comarca Andina.

Daño ambiental en un área protegida

Las inscripciones fueron halladas sobre formaciones rocosas del sendero.

“Cada piedra, cada árbol y cada rincón de este lugar es un legado que debemos cuidar y respetar”, remarcaron desde el organismo en sus canales oficiales.

Los grafitis, además de alterar el paisaje, implican un impacto ambiental que puede ser irreversible, especialmente en ecosistemas protegidos.

