En imágenes: así fue la noche aniversario de Esquel

La ciudad de Esquel escribió una de las páginas más brillantes de su historia reciente al celebrar su 120° aniversario con un evento que superó todas las expectativas. Con un récord absoluto de público y una ocupación turística del 100% durante las jornadas centrales, el Estadio Municipal se transformó en el escenario de una fiesta que combinó tradición, identidad y espectáculos de primer nivel.

En Red43 hicimos un resumen de cómo se vivió la noche del 120 aniversario de la ciudad de Esquel, destacando la participación de varios artistas como: "La Reggae", "Los Palmae" y el gran cierre del cumpleaños fue "Q Lokura".

Música y sorteos: el corazón de la fiesta

La actividad en el escenario principal del Estadio Municipal comenzó el martes 24 de febrero desde las 19:15 hs con la presentación de "La Reggae", quienes aportaron el ritmo ideal para recibir a las familias que desde temprano colmaron las instalaciones. Cerca de las 20:00 hs, la energía subió un escalón más con la llegada de "Los Palmae", el grupo santafesino que hizo bailar a los presentes con sus clásicos de cumbia.

Uno de los momentos de mayor tensión y expectativa se vivió a las 21:30 hs con el inicio del Telebingo Chubutense. En el marco del aniversario, los premios mayores fueron recibidos con especial alegría ya que quedaron en manos de vecinos de la ciudad, coronando una noche donde la suerte también fue local.

Un cierre a puro cuarteto

El punto máximo de la celebración llegó con el gran cierre del cumpleaños, que estuvo a cargo de Q’ Lokura. La banda liderada por Nico Sattler y el Chino Herrera desplegó una puesta en escena imponente que hizo vibrar el Estadio Municipal hasta altas horas de la madrugada, consolidando una convocatoria récord para la región.

Impacto y balance oficial

El intendente Matías Taccetta destacó el impacto económico y social de las celebraciones, señalando que este 120° aniversario superó en convocatoria a ediciones anteriores. "Ver el Estadio Municipal colmado y saber que tuvimos un 100% de ocupación hotelera es una enorme satisfacción para nuestros prestadores turísticos, comerciantes y los gastronómicos", afirmó el mandatario. Asimismo, agradeció el acompañamiento de Lotería del Chubut y el arduo trabajo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura para lograr un evento de tal magnitud.

Este aniversario no solo fue una muestra del crecimiento de Esquel como sede de grandes eventos, sino un reencuentro de la comunidad para volver a soñar juntos en una ciudad que sigue haciendo historia.

T.B