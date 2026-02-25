Aniversario multitudinario: Esquel celebró sus 120 años

Esquel vivió un aniversario inolvidable. Con un récord absoluto de público y un 100% de ocupación turística durante las dos jornadas centrales en el Estadio Municipal, la ciudad celebró sus 120 años con una agenda cargada de actividades culturales, deportivas y espectáculos de primer nivel que convocaron a vecinos y visitantes de toda la región.

Durante todo el mes aniversario se desarrollaron propuestas para todas las edades, entre ellas la Expo Verano 2026 en el Gimnasio Municipal, como así también diversas actividades deportivas.

El cierre de los festejos tuvo su punto máximo en el Estadio Municipal. El lunes se presentaron David Jara y Fede Quilodrán, Mariano Godoy, Leo Miranda, Yhosva Montoya y Maggie Cullen, en una noche cargada de folclore y talento que marcó el inicio de dos jornadas históricas.

El martes, la fiesta continuó con la presentación de La Reggae, Los Palmae, el tradicional Telebingo Chubutense y el show estelar de los 120 años a cargo de Q'Lokura, que colmó el Estadio Municipal con un marco imponente de público y una puesta en escena que quedará en la memoria colectiva de la ciudad.

El intendente Matías Taccetta destacó el impacto que tuvieron los festejos y resaltó el crecimiento sostenido de la celebración año tras año: “El año pasado vivimos un aniversario que fue considerado un éxito, pero este 120° lo superó en convocatoria y en el impacto turístico y económico para la ciudad. Ver el Estadio Municipal colmado y saber que tuvimos un 100% de ocupación hotelera es una enorme satisfacción para nuestros prestadores turísticos, comerciantes y los gastronómicos que fueron parte del aniversario”.

Asimismo, el mandatario municipal agradeció especialmente a Lotería del Chubut por el acompañamiento a través del Telebingo Chubutense, y reconoció el compromiso del equipo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura: “Quiero agradecer a Lotería del Chubut por confiar en Esquel y acompañar este aniversario tan especial. También felicitar al equipo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura por la planificación, la selección de artistas y el enorme trabajo que permitió que nuestra ciudad esté llena de visitantes durante estos días”.

El 120° aniversario no solo fue una celebración popular, sino también una muestra del crecimiento de Esquel como destino turístico deportivo y sede de grandes eventos.

Con récord de público, ocupación plena y un impacto económico positivo para el sector comercial y turístico, Esquel escribió una nueva página en su historia, consolidando un aniversario que ya es parte de los más importantes de los últimos años.

