Refuerzan el operativo para contener los incendios en el Parque Nacional Los Alerces

El operativo para combatir los incendios en el Parque Nacional Los Alerces continúa con un fuerte despliegue de recursos en distintos sectores afectados, especialmente en el área vinculada al incendio Puerto Café y al foco de La Tapera.

Desde Villa Futalaufquen, el Comando Unificado —integrado por la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad Nacional y el Gobierno del Chubut— coordina las acciones para contener las llamas y evitar su propagación.

Durante la jornada, brigadistas ingresaron al sector de La Tapera aprovechando una ventana climática favorable. El operativo incluye el traslado por embarcaciones facilitadas por guías locales y el trabajo de maquinaria vial para la apertura de cortafuegos y fajas de contención.

En paralelo, operan medios aéreos gestionados por la AFE: tres aviones hidrantes AT 802, dos AT 802 anfibios Fire Boss y dos helicópteros Bell 407. Debido a la actividad aérea, se prohibieron las actividades náuticas en el embalse Amutui Quimey y en sectores del río Grande–Futaleufú cercanos al incendio.

Las autoridades destacaron la colaboración de pobladores de la zona de Los Cipreses, quienes brindan apoyo logístico en predios privados y asistencia al personal destacado en las bases de Puerto Ciprés y Río al Límite.

El delegado del Directorio de Parques Nacionales en la intendencia del área protegida, Ariel Rodríguez, señaló que en varios focos se observa intencionalidad en su origen, lo que genera un grave impacto ambiental, afecta a pobladores rurales y repercute en la actividad turística regional.

En este contexto, se reforzarán los controles en accesos, caminos vecinales y predios rurales, con participación de fuerzas nacionales y unidades especiales. Además, se solicita a visitantes y conductores extremar las precauciones en las rutas 71 y 259, respetar los límites de velocidad —40 km/h en caminos internos— y otorgar prioridad absoluta a los vehículos de emergencia.

Del operativo participan también el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, brigadas provinciales y bomberos voluntarios, junto a organismos provinciales y municipales, prestadores turísticos y vecinos del área afectada.

R.G.