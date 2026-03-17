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17 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Cierre de verano atípico: Lluvias, frío y viento en la Comarca Andina

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable con lluvias intermitentes, temperaturas bajas y una alerta por viento para la tarde, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en la Comarca.
Por Redacción Red43

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La Comarca Andina atraviesa un martes con ambiente frío, inestabilidad persistente y viento protagonista. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por lluvias intermitentes, posibles nevadas en zonas altas y ráfagas intensas hacia la tarde.

 

Mañana inestable: lluvias y posible nieve en sectores elevados

Durante las primeras horas del día se esperan lluvias y nevadas, con una probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 5°C, manteniendo la sensación térmica baja, en línea con los últimos días marcados por abundante humedad y frío poco habitual para el cierre del verano.

 

El viento sopla desde el oeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar entre 60 y 69 km/h.

 

Tarde ventosa: rige alerta amarilla

Hacia la tarde, el tiempo continuará con lluvias aisladas, pero el dato más importante será el aumento del viento, que generó una alerta amarilla vigente para la zona.

 

 

Se esperan vientos del oeste entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en zonas abiertas o elevadas. La temperatura apenas alcanzará los 7°C, manteniendo un ambiente frío.

 

Noche fría y con lluvias aisladas

Por la noche, las condiciones se mantendrán similares: probabilidad de lluvias aisladas (10% a 40%), con descenso de temperatura hasta los 2°C. El viento continuará presente, aunque con menor intensidad, con ráfagas entre 42 y 50 km/h.

 

Viento y sensación térmica

Los datos complementarios muestran que, aunque las precipitaciones no serán constantes durante toda la jornada, el viento y las ráfagas jugarán un papel central. Esto puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente en horas de la mañana y la noche.

 

Un cierre de verano atípico

Luego de días con lluvias persistentes (especialmente el sábado y el lunes), la Comarca continúa bajo un patrón de tiempo inestable. Este martes refuerza la tendencia de días frescos y húmedos, en contraste con lo habitual para mediados de marzo.

 

 

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O.P.

 

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