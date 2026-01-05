Torres sobre la sequía: "Es la más grave de la última década"

El gobernador de la provincia, Ignacio "Nacho" Torres, brindó un pormenorizado análisis sobre la situación hídrica que golpea a la región cordillerana. Con un diagnóstico contundente, el mandatario aseguró que la provincia atraviesa "el año de mayor sequía de la última década", un fenómeno que atribuyó estrictamente a factores climáticos extraordinarios y que ha obligado a reconfigurar las prioridades de asistencia inmediata.

Intervención urgente en las localidades

Ante la gravedad del panorama, la gestión provincial ha desplegado equipos técnicos para garantizar el acceso al recurso. El caso de Cholila se volvió emblemático en los últimos días, ya que el déficit hídrico llegó a poner en riesgo la organización de la Fiesta Nacional del Asado, el evento más importante de la localidad.

Para revertir esta situación, Torres confirmó que ya se encuentran operativos dos camiones especializados trabajando en nuevas perforaciones. "Lo mismo está a disposición para el resto de los municipios, para trabajar en un caso que es extraordinario", señaló el gobernador, reforzando el compromiso de acompañar a cada intendente en la mitigación de los obstáculos que impone el clima.

Las Golondrinas: una solución de fondo para el punto más crítico

Más allá de las medidas de contingencia, el mandatario puso especial énfasis en el proyecto hídrico que se desarrolla en el paraje Las Golondrinas, dentro de la zona de Lago Puelo. Torres calificó este sector como "el lugar más crítico" de la región debido a la vulnerabilidad de sus redes actuales.

La obra, que según el gobernador responde a una demanda vecinal que lleva décadas sin ser escuchada, se encuentra actualmente en su primera etapa de ejecución bajo un esquema de trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y el Municipio. "Nos vamos a reunir con la sede vecinal para ver el estado de ejecución. Es una obra estructural para un lugar que ha sufrido históricamente, y que en este momento de sequía extrema se vuelve una prioridad absoluta de nuestra agenda", afirmó Torres.

El plan de contingencia

Mientras avanzan las obras de infraestructura pesada, el Gobierno continuará utilizando el sistema de perforaciones estratégicas como la herramienta principal para "ir sorteando los distintos obstáculos". El objetivo es evitar el desabastecimiento en las zonas urbanas y rurales hasta que las condiciones climáticas o las nuevas redes permitan estabilizar el servicio.

E.B.W.