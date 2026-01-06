27°
Incendio en Patriada: Atención veterinaria y redes solidarias para asistir a los animales afectados

En medio del incendio que afecta a Puerto Patriada, se organizan dispositivos de atención veterinaria, traslado y cuidado de animales, con una activa red solidaria de vecinos de la Comarca Andina, y apoyo municipal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Mientras el incendio continúa afectando amplias zonas de El Hoyo y mantiene en alerta a la Comarca Andina, una dimensión muchas veces silenciosa de la emergencia comienza a ocupar un lugar central: la asistencia a los animales afectados por el fuego. Mascotas, animales de granja y fauna doméstica también sufren las consecuencias del incendio y requieren atención urgente.

 

En este contexto, la Municipalidad de El Hoyo anunció la puesta en marcha de un dispositivo de atención veterinaria y, en paralelo, redes comunitarias se organizaron para el traslado, resguardo y cuidado de animales evacuados.

 

Atención veterinaria en el SUM de Puerto Patriada

 

Desde el municipio informaron que distintos veterinarios brindarán atención a animales afectados por el incendio en el SUM del paraje Puerto Patriada. El espacio funcionará como punto de evaluación y asistencia para animales con quemaduras, deshidratación, estrés o lesiones producto del avance del fuego y el humo.

 

 

Para quienes no puedan trasladarse hasta el SUM, se habilitó un número de contacto donde se podrá solicitar asistencia o realizar consultas vinculadas a la situación de los animales: +54 9 2944 413227

 

Redes comunitarias para el traslado y cuidado de animales

 

Al mismo tiempo, vecinos y vecinas de la Comarca Andina activaron una red solidaria de traslado y resguardo para animales evacuados de las zonas afectadas por el incendio en Puerto Patriada. La lista (actualizada durante la mañana de este martes) incluye personas que pueden transportar o alojar temporalmente perros, gatos, caballos, ovejas, gallinas e incluso colmenas de abejas.

 

Estas redes cumplen un rol fundamental en una emergencia donde no siempre es posible evacuar con animales, y donde la colaboración se vuelve fundamental para evitar pérdidas mayores.

 

 

Qué se necesita para ayudar a los animales

 

Además del traslado y la atención veterinaria, se solicita la colaboración de la comunidad con alimento para animales e insumos veterinarios

 

Uno de los lugares ofrecidos como punto de acopio es El kiosco de Patri, frente a La Anónima de la calle San Martín, en El Bolsón

 

Cuidar a quienes no pueden pedir ayuda

 

En medio del operativo para contener el incendio, evacuar personas y proteger viviendas, la atención a los animales expone otro rostro de la emergencia. Mascotas que acompañan a las familias, animales de producción que sostienen economías domésticas y seres vivos que dependen por completo de la ayuda humana.

 

 

O.P.

 

