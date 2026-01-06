27°
Martes 06 de Enero de 2026
06 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Incendio en Puerto Patriada: Evacuaciones, donaciones y números de ayuda

El incendio en Puerto Patriada provocó evacuaciones, cortes de rutas y problemas de conectividad. Mientras, se reciben donaciones y se habilitó un número de información urgente.
Por Redacción Red43

El verano vuelve a traer consigo la amenaza del fuego a la Comarca Andina. Desde el lunes 5 de enero, un incendio forestal activo en Puerto Patriada afecta a vecinos, turistas y comunidades cercanas, mientras brigadistas y bomberos trabajan en su control.

 

Cierre de acceso y primeras medidas de seguridad

 

La primera medida, por motivos de seguridad, fue cerrar temporalmente el ingreso a Puerto Patriada en la tarde del lunes, específicamente sobre el Puente Salamín

 

Evacuaciones preventivas: Puerto Patriada y Rincón de Lobos

 

Ante el riesgo, se solicitaron evacuaciones preventivas y ordenadas en distintos sectores:

 

  • Paraje Puerto Patriada: los evacuados deben dirigirse por Ruta A33 hacia la RN 40, llevando solo pertenencias esenciales y siguiendo las indicaciones del personal de Protección Civil.

     

  • Paraje Rincón de Lobos: la evacuación se realiza hacia la ESC 223, con el mismo protocolo de seguridad.

     

 

Quienes no pudieron regresar a sus hogares, pasaron la noche en el centro de evacuados de la Escuela 223.

 

Para consultas sobre evacuados, se habilitó un número exclusivo por WhatsApp: +54 9 2944 413227, destinado únicamente a casos de emergencia.

 

Solidaridad y apoyo a brigadistas

 

En paralelo, se organizó la recepción de donaciones para acompañar a quienes combaten el fuego, con elementos como agua, frutas e insumos de primeros auxilios. Las entregas se reciben en la Casa de la Cultura, de 8 a 20 hs.

 

 

Servicios y conectividad

 

El incendio también afectó infraestructuras como la antena de Rincón de Lobos, provocando inconvenientes en la conectividad de sectores como El Sauzal y El Desemboque. La cooperativa Costelho informó que equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio, aunque el acceso a la zona sigue limitado por la operación de vehículos de emergencia. Se están instalando grupos electrógenos para minimizar el impacto mientras se normaliza la situación.

 

El fuego que se repite cada verano

 

El incendio de Puerto Patriada es otro recordatorio de una triste realidad estival en la Comarca Andina: cada verano, bosques, fauna, viviendas y comunidades se ven amenazados por incendios que generan pérdidas materiales, ambientales y emocionales.

 

Datos rápidos sobre la emergencia en Puerto Patriada

 

  • Incendio activo desde el 5 de enero

     

  • Cierre del Puente Salamín y rutas de acceso

     

  • Evacuaciones preventivas en Puerto Patriada y Rincón de Lobos

     

  • Donaciones en Casa de la Cultura

     

  • Problemas de conectividad en la zona por daños a antenas

     

  • Número de emergencia exclusivo por WhatsApp: +54 9 2944 413227

     

 

 

O.P.

 

