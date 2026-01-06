Accidente fatal en la Ruta Nacional 40: Un muerto y dos heridos en Lago Puelo

En la jornada de este martes, un accidente vehicular sobre la Ruta Nacional 40 en zona de Golondrinas, dejó un saldo trágico: una persona fallecida y dos heridas que fueron trasladadas para recibir atención médica.

La intervención estuvo a cargo del personal de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, quienes trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y asegurar la zona.

Según informaron los bomberos, el siniestro ocurrió durante la mañana del martes y, lamentablemente, una de las personas involucradas perdió la vida en el lugar. Las otras dos fueron atendidas y trasladadas a centros de salud para su evaluación y tratamiento.

El cuerpo de Bomberos expresó su acompañamiento y respeto a familiares y allegados.

O.P.