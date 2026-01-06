Se puede observar desde el espacio el avance del incendio en Puerto Patriada

La tecnología espacial se ha convertido en una herramienta fundamental para comprender el comportamiento del incendio que actualmente afecta a Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo. A través de la plataforma NASA FIRMS, cualquier usuario puede acceder a una representación visual de la emergencia basada en anomalías térmicas captadas por satélites. Este sistema de información para la gestión de recursos procesa los datos detectados por sensores en órbita y los pone a disposición pública en un margen de apenas tres horas tras el paso de los satélites sobre la región.

El seguimiento detallado es posible gracias a la combinación de los instrumentos MODIS y VIIRS. El primero de ellos ofrece una visión general con una resolución de un kilómetro, mientras que el sensor VIIRS, operado de manera conjunta por la NASA y la NOAA, logra una precisión superior de 375 metros por píxel, lo que resulta vital para identificar focos menores o vigilar la actividad ígnea durante la noche. Estas herramientas detectan el calor extremo comparándolo con la temperatura del suelo circundante, lo que permite confirmar de manera científica la presencia de cada frente de fuego activo. El link para visualizar el incendio de Puerto Patriada: https://www.geamap.com/es/incendios#zoom=12&lat=-42.1535&lon=-71.4462&layer=2&overlays=TFFTFFFFFFFFFFFFFFF

A este monitoreo se suma el aporte del programa europeo Copernicus a través del sistema EFFIS. Este organismo actúa como un filtro de calidad, depurando la información satelital y aplicando evaluaciones rápidas de daños para mapear con exactitud la superficie quemada. Con una frecuencia de actualización que promedia las seis veces por día, la integración de estos sistemas internacionales permite observar de forma dinámica cómo evoluciona la situación en el terreno, ofreciendo una perspectiva técnica que complementa el trabajo de las brigadas en la zona afectada. También pueden observarse otros incendios de la cordillera, como lo es en el Lago Menéndez.



