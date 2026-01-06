Emergencia hídrica: el año más seco desde 1965

Tras participar en la reunión de Gabinete Provincial junto a los intendentes de la Comarca, el mandatario municipal, Matías Taccetta, brindó un crudo diagnóstico sobre la situación ambiental que atraviesa la región. Bajo la idea de unirse en un trabajo mancomunado con el gobierno provincial, se hizo un especial hincapié en la vulnerabilidad de los bosques y la escasez de agua.

Taccetta informó que los reportes técnicos de la Secretaría de Bosques arrojan cifras preocupantes para el noreste del Chubut. Según detalló, el déficit hídrico no es una percepción, sino una realidad estadística: “Hay que tomar conciencia que estamos dentro de un periodo de los más secos de los últimos 60 años; desde el año 1965 a la fecha es el año con menor precipitación”.

Además, el panorama a corto plazo no es alentador. Advirtió que no se esperan alivios climáticos inmediatos: “Vimos el informe que nos dio la gente de bosques en cuanto a lo que espera para los próximos dos meses y no tenemos gran número de precipitaciones. El calor está por encima del promedio que tenemos en enero y febrero”.

En cuanto a la prevención de siniestros, el jefe comunal explicó que la combinación de sequedad y temperaturas elevadas convierte a los bosques, tanto públicos como privados, en zonas de alto riesgo. En ese sentido, apeló a la cautela extrema ante la dificultad de combatir focos iniciados deliberadamente: “Entendemos que cuando es un incendio intencional es muy difícil de detectar o tener previsión”.

Sobre las restricciones vigentes en áreas recreativas, Taccetta se dirigió directamente a los vecinos:

“Entendemos que hay cierto enojo de parte de la comunidad porque estamos en verano y quieren disfrutar de los espacios que tenemos en la ciudad, pero hay que ser muy precavidos y ser muy cautos a la hora de manejar el fuego”.

Finalmente, cerró su intervención solicitando empatía y colaboración ciudadana para priorizar el consumo humano de agua y proteger el ecosistema: “Pedimos por favor la colaboración de toda la comunidad porque estamos preocupados por la situación”.

E.B.W.