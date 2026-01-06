Incendio en el Lago Menéndez: "La gente entiende la situación y colabora con la evacuación".

En el marco del incendio crítico forestal que afecta la zona norte del Parque Nacional Los Alerces , el guardaparque Mariano Salinas brindó detalles sobre el intenso operativo de prevención y evacuación que se está desarrollando en el área de Quebrada del León y puntos cercanos.

Salinas explicó que se ha implementado un corte preventivo estratégico para evitar que los visitantes avancen hacia el norte, donde el fuego muestra su mayor actividad. "Estamos haciendo este corte para la seguridad de los turistas y para facilitar la circulación de los vehículos de emergencia", señaló.

Evacuación en campings y áreas recreativas

El operativo de seguridad ya ha logrado retirar a una gran cantidad de personas que se encontraban en sectores de uso público. Según detalló el guardaparque, ya se evacuó a la gente que estaba en el camping de Río Arrayanes y en la zona de Lago Verde .

En este momento, el personal de Guardaparques, junto con efectivos de Gendarmería Nacional , trabaja en el ordenamiento del tránsito y la asistencia a los visitantes. "Estamos dando una mano para ordenar y dar seguridad. Mucha gente ya salió y otros están siendo informados en este momento", comentó Salinas desde la entrada al camping Quebrada del León.

El comportamiento del fuego y la respuesta de la gente.

Respecto al estado del incendio en el Lago Menéndez, Salinas fue cauto pero directo: "Sé que el fuego está fuera de control, pero el manejo técnico y las tareas de avance las determina la brigada del parque" . El tiempo que demanda el combate dependerá exclusivamente de las condiciones climáticas y del comportamiento de las llamas en las próximas horas.

Sobre la reacción de los turistas ante la imposibilidad de circular hacia ciertos sectores, destacó la buena predisposición de la comunidad: "Muchos ya vienen informados desde la Portada Centro. La gente responde muy bien, amablemente entienden la situación que está viviendo el Parque, así que por ahora no hemos tenido ningún problema".

Mientras los brigadistas del ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) combaten las llamas en el interior del bosque, el cuerpo de guardaparques permanece en puntos clave para asegurar que no queden civiles en las zonas de riesgo y que los caminos queden liberados para las dotaciones de bomberos.

