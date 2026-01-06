22°
Martes 06 de Enero de 2026
06 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Los Reyes Magos volvieron a desfilar por Esquel en una jornada marcada por la alegría.

Este martes, Esquel vivió el tradicional desfile de los Reyes Magos. La caravana a caballo recorrió el centro de la ciudad y permitió que los niños interactuaran con los animales en un clima familiar y seguro.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La magia de los Reyes Magos volvió a sentirse con fuerza en Esquel. Melchor, Gaspar y Baltasar protagonizaron una nueva edición de su clásico desfile, recorriendo las calles de la ciudad para compartir una jornada especial con las familias y, especialmente, con los más pequeños que aguardaban su paso.

 

 

La actividad comenzó en horas de la tarde y mantuvo la tradición que caracteriza a este evento en la zona, combinando la cultura regional con el espíritu festivo de la fecha.

 

 

Recorrido y parada en el Hospital

 

El itinerario de este martes se inició con el descenso de la comitiva desde la calle 25 de Mayo, continuando el trayecto hacia la avenida Rivadavia. Uno de los momentos más emotivos de la jornada tuvo lugar durante la parada en el Hospital Zonal de Esquel, donde los Reyes compartieron un instante de alegría con quienes se encontraban en la institución.

 

 

Durante todo el trayecto, se realizaron paradas estratégicas para repartir golosinas y permitir que los niños, que esperaban con gran ilusión, pudieran acercarse a saludar y tomarse fotografías.

 

 

Cercanía y seguridad

 

Un punto destacado de la tarde fue la interacción de los más chicos con los caballos. Gracias al carácter dócil y tranquilo de los animales, los niños pudieron acercarse de manera segura, acariciarlos y vivir una experiencia cercana y auténtica con la tradición rural que acompaña a los Reyes en nuestra ciudad.

 

 

Para que la jornada se desarrollara sin inconvenientes, se implementó un operativo de acompañamiento que permitió ordenar el tránsito durante el desplazamiento de los jinetes. El buen clima acompañó la propuesta, permitiendo que una gran cantidad de vecinos se volcara a las veredas para ser parte del festejo.

F.P

 

 

