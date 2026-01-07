24°
Miércoles 07 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Circulaba con carne de capón en el asiento, y fue decomisado

Ocurrió en la madrugada, en El Maitén. La Unidad Regional Esquel trabajó en el lugar.
Por Redacción Red43

La Dirección de Seguridad de la Policia del Chubut, a través de la Unidad Regional Esquel, estuvo realizando diligencias en El Maitén.

 


A las 02:25 horas del día de hoy, personal policial que se encontraba realizando control sobre Ruta 1, detiene la marcha de un rodado marca Fiat modelo palio.

 

Se observa que transportaba carne en el asiento trasero. Al ser consultado por la misma, el conductor del rodado, no pudo justificar el origen de la misma.

 

Se da conocimiento a Juez de falta y se procede al decomiso y secuestro de: Un costillar con paleta capón, tres partes de costillar en trozos, un espinazo y cogote capón, y cuarto y paleta de capón.

 

SL

 

