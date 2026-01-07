El Gobierno Nacional y Chubut impulsan reformas penales ante la emergencia por los incendios

El Ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el Gobernador de la Provincia del Chubut, Ignacio Torres, brindaron una conferencia de prensa conjunta para analizar la crítica situación que atraviesa la región cordillerana debido a los incendios forestales. Durante el encuentro, ambos mandatarios pusieron el foco en la necesidad de reformar el Código Penal para endurecer las sanciones contra quienes inician los focos ígneos, calificándolos como criminales que atentan contra la vida y el desarrollo económico de la provincia.

El Ministro Santilli fue contundente al referirse a la naturaleza de estos hechos y a la urgencia de actualizar el marco legal vigente. Al respecto, señaló que "un tipo que prende fuego es un delincuente, es un asesino en potencia, porque puede matar personas, porque rompe también nuestra historia, nuestra naturaleza, nuestro valor, nuestra esencia". El funcionario nacional destacó que estas acciones no solo destruyen el patrimonio natural, sino que también afectan gravemente el sustento de los trabajadores locales, especialmente en el sector turístico y comercial.

Por su parte, el Gobernador Torres coincidió en este sentido y subrayó que la efectividad de las leyes depende directamente de la voluntad del Poder Judicial. El mandatario provincial expresó que "si tenemos un Código Penal que nos da las herramientas para que las penas sean verdaderamente las que tienen que ser, no podemos seguir avalando fallos garantistas que tomen delitos de esta magnitud como si fuera una contravención simple". Torres enfatizó que su gestión no dará el brazo a torcer y que el objetivo inmediato es controlar las llamas para luego avanzar con firmeza contra los responsables.

La jornada también incluyó reflexiones sobre la situación laboral y económica del país. Santilli vinculó la necesidad de orden legal con la generación de empleo genuino, mencionando que "Argentina requiere un cambio de paradigma para integrar al sistema al cincuenta por ciento de la masa laboral que hoy se encuentra desprotegida". Según el ministro, la estabilidad fiscal y las reformas propuestas por el Ejecutivo Nacional permitirán que tanto las provincias como los municipios incrementen sus recursos y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Para finalizar, el Gobernador Torres llevó un mensaje de calma a los vecinos, destacando la labor incansable de los brigadistas nacionales y provinciales que arriesgan su integridad en el terreno. Aseguró que una vez garantizada la seguridad de la comunidad, el Estado utilizará todos los recursos disponibles para que los culpables reciban una condena ejemplificadora. En sus palabras de cierre, afirmó que "vamos a poner también todas las herramientas para dar con los responsables y que paguen como tienen que pagar, que es estando presos, no seis meses, sino años en la cárcel".

E.B.W.