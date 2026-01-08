Piñas entre los dueños y perros lastimados, el nuevo escándalo del verano en una playa

Arde Las Grutas y no solamente por la elevada temperatura o por las mareas extraordinarias de los últimos días sino también por las acaloradas y reiteradas discusiones, que muchas veces terminan en golpes de puños, entre los propietarios de perros que se tranzan frente al mar. Esta situación reabre el debate sobre “¿mascotas sí? o ¿mascotas no? en la playa.

El usuario Fabio Grutas compartió en su cuenta de Facebook el video y las fotos de un nuevo enfrentamiento entre turistas tras el feroz y sangriento cruce de sus mascotas, que dejó a los pichichos con evidentes secuelas: heridas y signos de dolor.

“No te hago lío porque estoy de vacaciones, por eso lo traigo, pero ese perro tiene que ir con bozal”, le recrimina una joven a otro, mientras sostiene a un perro con su mano y su acompañante muestra las supuestas lesiones que sufrió otra de sus mascotas, un simpático salchicha. “Es que ningún perro tiene que estar en la playa”, se escucha decir a un vecino que por allí pasaba e hizo las veces de mediador.

“Estoy en la calle, no en la playa”, se defiende la muchacha. “Bueno, pero este perro mordió a otros perritos y la gente está peleando por eso a las piñas”, asegura su interlocutor y las imágenes apuntaron al perro mayor, cuyo dueño estaba sentado en el muro blanco y ondulado de la costanera.

“Esto está pasando todos los días acá, no sé cuando se van a poner las pilas y a empezar a cobrar multas para que no dejen subir a nadie, ahí están se agarran a piñas por esa boludez”, culminó el autor del video. Para reflexionar.

Una pena que las vacaciones, que deberían ser tranquilas y para el descanso, se vean opacadas y llenen de furia y tensión por esta problemática a resolver urgente.

Fuente: LMN