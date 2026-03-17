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17 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Instalaron pasos peatonales sobre la Ruta 16

Las intervenciones se realizaron en sectores de alto tránsito de la Ruta 16 e incluyen cruces solicitados por vecinos.
Por Redacción Red43

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En Lago Puelo se realizaron intervenciones sobre la Ruta Provincial N.º 16 con la instalación de nuevos pasos peatonales en sectores de alto tránsito, en el marco de acciones vinculadas a la seguridad vial y la accesibilidad.

 

Intervenciones en zonas de alto tránsito

Los trabajos se enfocaron en puntos considerados críticos por la circulación diaria de peatones, con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir riesgos en una de las principales vías de la localidad.

 

Las tareas fueron coordinadas entre distintas áreas, incluyendo Protección Civil, Obras Públicas, Vialidad Provincial y el Departamento Integral de Personas con Discapacidad.

 

Pedido de vecinos en Isla Sur

Entre los sectores intervenidos se encuentra un tramo solicitado por la comunidad de Isla Sur, que requería la demarcación de un cruce peatonal frente a la YPF. El planteo fue canalizado a través del área municipal correspondiente y se incorporó dentro del esquema de obras ejecutadas.

 

 

Próximas intervenciones previstas

Según se informó, está previsto avanzar con nuevas demarcaciones de pasos peatonales y la construcción de rampas en distintos puntos de la localidad, con foco en mejorar la circulación de personas con movilidad reducida.

 

 

O.P.

 

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