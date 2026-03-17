Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 17 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
17 de Marzo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Investigan una violenta pelea de marineros en el Puerto de Rawson: lesiones graves, con fracturas en el rostro

En La audiencia realizada en la Oficina Judicial de la capital provincial se otorgó un plazo de seis meses. La víctima sufrió fuertes golpes. Se desconoce el origen de la pelea.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La fiscalía de Rawson solicitó la apertura de investigación por el plazo de seis meses para investigar un hecho ocurrido en el puerto de Rawson, donde un hombre sufrió fracturas en el rostro tras recibir varios golpes en su rostro.

 

En una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, el Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura de investigación por un hecho calificado provisoriamente como lesiones graves.

 

La abogada de fiscalía, Etelvina Medina, en representación del MPF, relató que el episodio ocurrió en el puerto de Rawson, donde dos hombres protagonizaron una pelea. En ese contexto, Francisco Lillo le propinó un golpe de puño en el rostro a un marinero oriundo de Puerto Madryn, provocándole la fractura de la mandíbula y del arco ocular. A raíz de las lesiones, la víctima no pudo continuar con su actividad durante la temporada de pesca. También estuvo presente el abogado Diego Crucero representación de la víctima, en carácter de querellante.

 

Con sustento en la denuncia, las pericias médicas y la historia clínica, la fiscalía requirió un plazo de seis meses para avanzar con la investigación, que se encuentra a cargo del fiscal general Leonardo Chuequeman Levill

 

Por su parte, la defensa de Lillo, fue ejercida por el abogado Pablo Sánchez, quien no se opuso a la apertura de investigación, pero si al relato de los hechos y adelantó la posibilidad de explorar una salida alternativa al conflicto.

 

La jueza Laura Martini resolvió abrir la investigación por seis meses e incorporar como querellante al abogado Diego Cruceño, representante particular de la víctima.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Homicidio de Gutiérrez en Corcovado: comenzó el juicio
2
 Tacceta sobre las horas extras: "Es imposible hacer 144 horas al 100% en un mes"
3
 Ministerio de Seguridad tras la fuga: "El traslado fue ordenado por la Justicia"
4
 Interna por las horas extras: "Que el municipio investigue a quien quiera, pero que nos pague lo que trabajamos"
5
 Salto y fuga: "El Loco" Cárdenas escapó de una clínica saltando desde un segundo piso
1
 Pedro Aznar en Esquel: ¿Cómo conseguir las entradas?
2
 Homicidio de Gutiérrez en Corcovado: comenzó el juicio
3
 Se viene el concurso de rosca de Pascuas: ¿Cuándo y dónde será?
4
 Deporte y soberanía: Se viene la 10° edición de la Media Maratón "Héroes de Malvinas"
5
 Lago Puelo despide a las aves migratorias con una jornada de avistaje en el Parque Nacional
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -