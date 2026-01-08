Cholila sepia por el humo

El paisaje de Cholila se ha transformado en una postal monocromática y opresiva. Debido a la gran cantidad de partículas en suspensión, el ambiente se observa en un tono sepia profundo, un fenómeno óptico causado por la densidad del humo de los incendios forestales que azotan la región, particularmente desde el sector del Parque Nacional Los Alerces.

En este material exclusivo para RED43, desde el mirador del pueblo, se observa que la visibilidad es prácticamente nula, evidenciando la cercanía y magnitud de los focos activos que el viento ha desplazado hacia el valle. Esta situación no solo altera el paisaje, sino que ha puesto en alerta a la comunidad por la caída de partículas de ceniza y la drástica disminución de la calidad del aire.

Las autoridades recomiendan a los vecinos de Cholila y alrededores evitar la actividad física al aire libre y mantener las viviendas cerradas para prevenir afecciones respiratorias, mientras los brigadistas continúan el combate contra el fuego en las zonas linderas bajo condiciones climáticas adversas. Este video es gentileza de Ale Montenegro, fotógrafa de Cholila.

E.B.W.