27°
28° 13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 08 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina IncendiosPNLAcholila
08 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Cholila sepia por el humo

La visibilidad es mínima desde el mirador y el ambiente se tiñe de un tono ocre asfixiante. Los incendios en la región de Los Alerces afectan directamente a la localidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El paisaje de Cholila se ha transformado en una postal monocromática y opresiva. Debido a la gran cantidad de partículas en suspensión, el ambiente se observa en un tono sepia profundo, un fenómeno óptico causado por la densidad del humo de los incendios forestales que azotan la región, particularmente desde el sector del Parque Nacional Los Alerces.

 

 

En este material exclusivo para RED43, desde el mirador del pueblo, se observa que la visibilidad es prácticamente nula, evidenciando la cercanía y magnitud de los focos activos que el viento ha desplazado hacia el valle. Esta situación no solo altera el paisaje, sino que ha puesto en alerta a la comunidad por la caída de partículas de ceniza y la drástica disminución de la calidad del aire.

 

 

Las autoridades recomiendan a los vecinos de Cholila y alrededores evitar la actividad física al aire libre y mantener las viviendas cerradas para prevenir afecciones respiratorias, mientras los brigadistas continúan el combate contra el fuego en las zonas linderas bajo condiciones climáticas adversas. Este video es gentileza de Ale Montenegro, fotógrafa de Cholila. 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio y grandes explosiones en Artesanías Don Manolo
2
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
3
 El fuego en el paraíso: el testimonio de turistas que enfrentan la emergencia en Los Alerces
4
 El Boeing 737 Fireliner llega a Chubut para combatir los incendios en la cordillera
5
 El desolador cielo de humo y cenizas desde Esquel
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -