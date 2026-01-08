Villa Lago Rivadavia: focos activos pero con comportamiento controlado

Desde el operativo a cargo del incendio forestal en Villa Lago Rivadavia se brindó un parte informativo con el objetivo de llevar tranquilidad y previsibilidad a la comunidad y a quienes se encuentran visitando la zona.

Según se detalló, en el foco Neira el incendio continúa activo, aunque con un comportamiento controlado, y se logró proteger las viviendas del sector. En tanto, en la costa sur del Lago Rivadavia el foco se encuentra semi contenido, mientras que en la zona de Cañadón Coronado el fuego sigue activo, pero con menor intensidad.

Además, se informó que el avance del incendio es más lento sobre el margen oeste del lago, lo que permite continuar con las tareas de contención y monitoreo.

Desde las autoridades se remarcó que el incendio no ha ingresado a la jurisdicción de Cholila, y que toda la información difundida tiene como finalidad mantener a la población informada, preparada y enfocada en la prevención ante cualquier eventualidad.

R.G.