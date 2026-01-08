25°
28° 13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 08 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina INCENDIOS PNLAcholila
08 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Villa Lago Rivadavia: focos activos pero con comportamiento controlado

Las autoridades confirmaron que las viviendas están protegidas y que el incendio no ingresó a la jurisdicción de Cholila.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde el operativo a cargo del incendio forestal en Villa Lago Rivadavia se brindó un parte informativo con el objetivo de llevar tranquilidad y previsibilidad a la comunidad y a quienes se encuentran visitando la zona.

 

Según se detalló, en el foco Neira el incendio continúa activo, aunque con un comportamiento controlado, y se logró proteger las viviendas del sector. En tanto, en la costa sur del Lago Rivadavia el foco se encuentra semi contenido, mientras que en la zona de Cañadón Coronado el fuego sigue activo, pero con menor intensidad.

 

Además, se informó que el avance del incendio es más lento sobre el margen oeste del lago, lo que permite continuar con las tareas de contención y monitoreo.

 

Desde las autoridades se remarcó que el incendio no ha ingresado a la jurisdicción de Cholila, y que toda la información difundida tiene como finalidad mantener a la población informada, preparada y enfocada en la prevención ante cualquier eventualidad.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio y grandes explosiones en Artesanías Don Manolo
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
4
 Emergencia en Los Alerces: El fuego saltó las líneas de control y combaten nuevos focos en la zona norte
5
 El fuego avanza en Lago Verde y mantiene en alerta a los pobladores
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -