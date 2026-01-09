Flores, plazoletas y paseos: la apuesta de Esquel para acompañar al turismo

El vivero municipal de Esquel se consolidó en los últimos años como una pieza fundamental en la transformación del espacio público de la ciudad. Así lo explicó la subsecretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, quien remarcó que el lugar fue creado originalmente con un objetivo claro: “Es un vivero municipal que principalmente se creó con fines de arbolado, para propagar árboles para todo lo que es arbolado público”.

Con el paso del tiempo, esa función inicial se amplió notablemente. “A través de los años fue incorporando nuevas especies, arbustivas y, a partir del año pasado, muchas herbáceas perennes”, detalló Lemir, subrayando que gran parte de estas plantas son de “bajo requerimiento hídrico”, una característica fundamental en el contexto actual.

Según explicó, todo lo que se destina al espacio público se produce en el vivero municipal. “Todo lo que va a espacio público se propaga acá. Tenemos un muy buen stock de arbolado, que es nuestra parte fuerte para veredas”, señaló. Además, indicó que si bien se han realizado convenios puntuales para capacitaciones —como con INTA para injertos o con CIFAP para propagación de nativas—, el vivero “se sostiene 100% con personal municipal” y su producción está destinada principalmente a plazas, paseos y plazoletas.

Las plantas que hoy se observan en espacios como las plazoletas, el Paseo de la Cascada o la Plaza del Cielo provienen del vivero. Allí se producen numerosas especies florales como Echinops o cardo azul, clavelinas, achileas, hisopos, verbáscum, gauras, lavandas, coreopsis, aster, scabiosas y bulbosas, entre ellas lilium y allium. “Toda esta variedad incrementa muchísimo la biodiversidad en las ciudades”, afirmó Lemir.

En ese sentido, remarcó la importancia de planificar una ciudad con flores durante gran parte del año. “Nos dimos cuenta de que teníamos que incorporar muchas más herbáceas, arbustivas y florales perennes en el espacio público. Lo que planificamos es que en la ciudad empiecen a haber flores, muchas flores”, sostuvo. Si bien reconoció que en esta etapa inicial no se está trabajando aún de manera exhaustiva la paleta de colores, aseguró que el objetivo es avanzar hacia un diseño más fino a medida que los espacios verdes se consoliden.

Lemir también puso como ejemplo el Paseo de la Costanera, donde se aplicó un manejo del suelo distinto al tradicional. “Lleva un riego de una hora, una vez por semana, todo gracias a un trabajo de suelo con mucha arena y una cobertura de piedras que evita perder humedad y la proliferación de malezas”, explicó, y destacó que hoy las plantas “están todas sanas y en flor”. Según afirmó, este modelo puede replicarse tanto en espacios públicos como en jardines particulares.

Desde una mirada más amplia, la funcionaria señaló que Esquel tiene un enorme potencial: “Nuestra ciudad tiene la capacidad de poder ser un gran jardín”. Y agregó que los beneficios van más allá de lo estético: “Está comprobado que mejora la calidad de vida, nos invita a salir, caminar, hacer deportes, y nos cambia el estado de ánimo”. A esto se suma el creciente interés por el turismo floral, con visitantes que ya llegan por tulipanes, peonías y lavandas.

En cuanto al funcionamiento interno del vivero, Lemir explicó el proceso completo de producción, y también destacó el trabajo del equipo municipal que lo sostiene día a día. “Gracias a todo ese equipo, hoy el vivero está como está”, expresó, mencionando especialmente a quienes integran el área.

Finalmente, invitó a la comunidad a acercarse y conocer el vivero, que suele abrir sus puertas al público. “La gente viene con el mate, recorre, aprende y disfruta, y siempre se lleva un plantín de regalo”, comentó. Para Lemir, ese contacto directo refuerza la idea de que Esquel ya cuenta con la planificación necesaria para seguir creciendo como una ciudad verde, diversa y sustentable.

