Rubén Álvarez: "Un litro de agua para regar el pasto es un litro que le falta a un vecino para tomar"

En el marco de una situación crítica por el avance del fuego y la escasez de agua, el presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Rubén Álvarez, confirmó que las sesiones extraordinarias previstas para tratar proyectos de ordenanza y la modificación del Parque Industrial han quedado postergadas.

Tras una reunión con el intendente Matías Taccetta, se decidió que la prioridad total del municipio es el apoyo logístico a Parques Nacionales. "Toda la energía y los recursos están puestos en colaborar con la compra de insumos y necesidades para atacar el incendio. El intendente ha decidido avanzar mediante resoluciones y lo hará a referéndum del Concejo para dar respuestas inmediatas", explicó Álvarez.

Esquel como centro de recepción ante posibles evacuaciones

Aunque el fuego en la zona de Los Arrayanes no se dirige actualmente hacia el ejido de Esquel, la preocupación se traslada a la Comarca Andina. Álvarez destacó que la ciudad debe estar preparada operativamente: "Si la gente de la comarca tiene que evacuarse, va a ser hacia Esquel por su infraestructura. Estamos a la expectativa de lo que pase con los fuegos".

Dramática situación hídrica: "Estamos en una situación extrema"

El titular del Concejo también brindó un panorama alarmante sobre la emergencia hídrica que atraviesa la ciudad. Al observar los cauces del arroyo Esquel y el arroyo Pérsico prácticamente secos, advirtió que la falta de nieve en el cordón durante el invierno ha dejado a la ciudad sin reservas.

"Ayer dije algo que causó comentarios, pero es la realidad: cada litro de agua que se usa para regar el pasto es un litro que le falta a un vecino para tomar en los barrios altos", sentenció. La crisis es tal que incluso los brigadistas enfrentan dificultades para cargar sus motobombas debido al bajísimo caudal de los arroyos de montaña.

Hacia un cambio de paradigma en la ciudad

Álvarez señaló que, según los informes técnicos de la Secretaría de Espacios Verdes, los vecinos deberán adaptarse a una nueva realidad climática. "Probablemente estos hechos sean cada vez más frecuentes. Hay que dejar de soñar con césped y flores que demandan mucha humedad y empezar a pensar en patios acordes a la región", sugirió.

Finalmente, aseguró que este año se le dará un impulso redoblado a las obras de captación de agua, calificándolas como "extremadamente necesarias" ante un escenario donde el recurso hídrico ya no alcanza para cubrir las demandas básicas de la población durante la temporada estival.

F.P