Gabriel Palatchi llega a la Comarca Andina con su Piano Tour Patagonia

El pianista y compositor argentino Gabriel Palatchi se presenta esta semana en la Comarca Andina con dos conciertos de piano. En diálogo con Red43 Comarca Andina, el artista adelantó que su propuesta fusiona jazz latino, música argentina y sonidos del mundo, atravesados por más de dos décadas de giras internacionales.

“Es una fusión entre jazz latino, música argentina y música del mundo. Después de 20 años viajando y absorbiendo culturas, todo eso se transforma en un viaje musical con mucha música original y también canciones que el público va a reconocer, pero con arreglos muy personales”, expresó.

Conciertos en El Bolsón, Lago Puelo y Junín de los Andes

La gira Patagonia 2026 incluye tres fechas en la cordillera:

El Bolsón : jueves 5 de marzo – 21 hs

Lugar: Casa del Bicentenario (Roca 644)

Entrada: $10.000

Reservas: 2944 23-3297

Lago Puelo : viernes 6 de marzo – 21 hs

Lugar: Centro Cultural Keuken Aonikenk (Ruta 16 km 9,5)

Entrada: $10.000 anticipada / $12.000 en puerta

Tickets online: https://www.boletera.com.ar/aonikenk/gabriel-palatchi

Junín de los Andes: sábado 7 de marzo – 21 hs

Lugar: La Neco (Necochea 65)

Entrada: $10.000 anticipada / $12.000 en puerta

Reservas: 2944 136650

“Estoy muy contento. Es la primera vez que estoy tocando en mi país fuera de Buenos Aires. Me estoy reconectando con mi tierra y poder compartir mi música acá es muy especial”, señaló el músico.

Recorrido musical con identidad propia

Reconocido internacionalmente, Palatchi ha girado por Canadá, Europa, Japón y América Latina, consolidando una sólida trayectoria. Su música fue destacada por medios como Rolling Stone, Billboard Magazine y Latin Jazz Network, y recibió múltiples Medallas de Oro en los Global Music Awards por su álbum Trivolution.

En formato de piano solo, el concierto propone una experiencia íntima, con fuerte impronta improvisatoria y una conexión directa con el público. “Voy a estar adelantando muchas canciones del nuevo disco de piano solo que voy a grabar a fines de marzo en Buenos Aires y presentar a mitad de abril”, anticipó.

El artista ya cuenta con siete álbumes editados junto a su grupo, pero este será su primer trabajo solista exclusivamente en piano.

Material audiovisual

Quienes quieran conocer más sobre su propuesta pueden acceder al material en los siguientes enlaces:

Más información en su sitio oficial: www.gabrielpalatchi.com

“Será un viaje musical sonoro para todos los amantes del jazz latino, la música argentina y la improvisación. Y será hermoso poder conectar con la hermosa gente de la Comarca”, concluyó el pianista, que tras esta gira regresará a Buenos Aires para iniciar la grabación de su nuevo álbum.

O.P.