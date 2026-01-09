30 puntos de sutura y un milagro: el relato del hombre al que se le cayó un vidrio en la cabeza

Un impactante episodio se registró en el barrio porteño de Palermo, cuando un hombre que tomaba una gaseosa en una mesa de un bar ubicada sobre la vereda de una cafetería, se vio sorprendido por el impacto del vidrio de un balcón que cayó de un cuarto piso y se "reventó" sobre él.

En las imágenes registradas por una cámara de seguridad se puede ver como la víctima recibió el golpe de un blindex, que se desprendió de varios metros por encima de él. Aunque podría haber sido una tragedia, el hombre sobrevivió de milagro. Tras la difusión del video, decidió hablar y brindó detalles de lo ocurrido.

En diálogo con América TV, Pablo contó como fue el accidente. "Cuando cae el vidrio quedo inconsciente treinta segundos, medio de un minuto, más o menos. Y después me asistieron chicos de Candela (el nombre de la cafetería)", comenzó su relato.

Según relató, tras los primeros auxilios que recibió en la cafetería, fue trasladado al Hospital Pirovano, en donde le realizaron un torniquete: "Podría haber perdido el brazo o morir directamente. Ahora estoy vivo para contarlo, sino estaría en Chacarita".

Tras llegar al hospital, recibió 30 puntos de sutura en su cabeza, luego fue trasladado a la Clínica Zabala. Desde el 13 al 20 de diciembre, Pablo estuvo internado allí recibiendo la atención necesaria. "Fue un milagro. Doy gracias a Dios", declaró.

Actualmente, Pablo sufre algunas consecuencias a raíz del accidente, como dolores de cabeza y en su brazo que continúa vendado. Debido al corte de su tendón, tuvo que pasar por una operación y deberá realizar rehabilitación. "Se me cortó un tendón, me tuvieron que hacer cirugía. Tuve que arreglármelas con un solo brazo. Para cortar una carne, me tenía que cortar mi vieja o mi cuñado, mi hermana", comentó en declaraciones al programa "Arriba América". Esta situación lo afectó también en el plano laboral. ya que es empleado administrativo y reveló que actualmente sigue con licencia a raíz de este accidente.

Aunque el accidente ocurrió en el mes de diciembre, la víctima señaló que por el momento no hubo contacto alguno desde la constructora del edificio y se encuentra bajo asesoramiento legal: "Nadie habló conmigo. Nadie me pidió perdón, por ejemplo, aunque sea de acercarse. Nada".

Uno de los empleados de la cafetería relató en diálogo con La Nación algunos detalles de aquel momento del accidente. Lisandro López, de 19 años de edad, indicó que escuchó "un ruido grande, como una bolsa de papas que cayó seco". "Ahí vi a mis compañeros correr hacia la puerta y salí corriendo yo también. Cuando llegué, lo vi al señor sentado, todo ensangrentado", relató.

"El señor quedó más o menos inconsciente unos segundos y después se paró solo, para acomodar la mesa. Cuando se paró, lo agarramos y lo metimos acá abajo. Tenía un tajo bastante grande en el brazo y perdía mucha sangre. Yo iba alcanzando todo lo que me pedían: papel, gasas, para hacer los primeros vendajes", agregó.