Comarca Andina, Argentina
Viernes 09 de Enero de 2026
09 de Enero de 2026
El Gobierno advirtió sobre estafas con donaciones y pidió utilizar un solo canal de información oficial

Torres aclaró que no se están solicitando aportes de dinero ni donaciones materiales, denunciando que hay cuentas privadas intentando aprovecharse de la emergencia en la zona.
En un apartado clave de su mensaje, el gobernador Ignacio Torres hizo un llamado a la responsabilidad social y a la cautela informativa. Ante la aparición de campañas solidarias de dudosa procedencia, el mandatario fue categórico al declarar que no hay ningún CBU dando vueltas oficialmente pidiendo dinero y que cualquier cuenta privada que circule no tiene vinculación con la provincia ni con los municipios. Torres lamentó que en estas situaciones a veces florece lo peor de las personas a través de intentos de estafa, por lo que solicitó a la población no realizar transferencias y recordó que por el momento no es necesario el envío de donaciones físicas.

 

Asimismo, se enfatizó la necesidad de recurrir únicamente a los reportes de Defensa Civil y el Sistema de Manejo del Fuego para evitar el pánico innecesario. El gobernador citó como ejemplo informaciones erróneas que circularon en medios nacionales sobre la localidad de Cholila, asegurando que esos datos generaron angustia en la población de manera infundada. Es fundamental que se entienda que hay un solo canal de información oficial, concluyó el mandatario, anunciando que cada día a las 19 horas se brindará un parte actualizado sobre el estado de los focos y las familias afectadas.

 

 

 

 

 

