15°
24° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 09 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina IncendioscordilleraChubut
09 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Torres: “Acompañaremos a la familia afectada para que recupere todo lo que perdió”

Torres destacó el trabajo silencioso de los vecinos y confirmó que la única familia que sufrió la pérdida de su vivienda ya se encuentra reubicada y bajo asistencia estatal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El despliegue en el terreno no solo se limita al combate del fuego, sino también a la asistencia humana en las zonas más calientes. El gobernador informó que "solamente tuvimos que comprometer a una familia que se incendiaron sus viviendas, la cual ya está contenida y acompañada por el gobierno para que puedan recuperar todo lo que perdieron". Asimismo, resaltó la labor de los voluntarios y radioaficionados que "hicieron un trabajo esencial para poder comunicarnos en los lugares donde no había señal, garantizando la logística de evacuación preventiva".

 

Respecto a la operatividad del sistema, el mandatario insistió en que "el trabajo es ordenado e informando bien, lo que ha permitido evitar tragedias mayores". Pidió a toda la comunidad "estar alertas por cualquier evacuación que tengamos que hacer de manera preventiva, especialmente ante la inestabilidad de los vientos". El esquema de asistencia se mantendrá activo las 24 horas, con Defensa Civil brindando partes actualizados cada tarde para llevar tranquilidad a los residentes de las zonas rurales y urbanas. 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio PNLA: así avanzó el fuego
2
 Rubén Álvarez: "Un litro de agua para regar el pasto es un litro que le falta a un vecino para tomar"
3
 Esquel despliega un operativo integral de asistencia por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces
4
 Se quitó la vida después de ser violada y cuatro años después, aún espera justicia
5
 El avance del fuego dejó sin servicios a la Comarca Andina
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 Alerta máxima en Los Alerces: El fuego avanza hacia el cordón del Alto El Petizo y evacúan Lago Verde.
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -