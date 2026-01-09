Torres: “Acompañaremos a la familia afectada para que recupere todo lo que perdió”

El despliegue en el terreno no solo se limita al combate del fuego, sino también a la asistencia humana en las zonas más calientes. El gobernador informó que "solamente tuvimos que comprometer a una familia que se incendiaron sus viviendas, la cual ya está contenida y acompañada por el gobierno para que puedan recuperar todo lo que perdieron". Asimismo, resaltó la labor de los voluntarios y radioaficionados que "hicieron un trabajo esencial para poder comunicarnos en los lugares donde no había señal, garantizando la logística de evacuación preventiva".

Respecto a la operatividad del sistema, el mandatario insistió en que "el trabajo es ordenado e informando bien, lo que ha permitido evitar tragedias mayores". Pidió a toda la comunidad "estar alertas por cualquier evacuación que tengamos que hacer de manera preventiva, especialmente ante la inestabilidad de los vientos". El esquema de asistencia se mantendrá activo las 24 horas, con Defensa Civil brindando partes actualizados cada tarde para llevar tranquilidad a los residentes de las zonas rurales y urbanas.

E.B.W.