Operativo DNI en Epuyén: ¿Cuándo y dónde se podrán hacer los trámites?

Vecinas y vecinos podrán realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad durante una jornada especial del Operativo DNI, que se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de marzo.

La actividad se desarrollará de 9 a 16 horas en el Punto Digital de Epuyén, donde personal del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) brindará atención para distintos trámites relacionados con el DNI.

El operativo forma parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno del Chubut con el objetivo de acercar servicios y gestiones nacionales a las comunidades del interior, evitando que los vecinos tengan que trasladarse a otras ciudades para completar estos procedimientos.

También participará la Dirección General de Pueblos Indígenas, que estará presente acompañando la actividad institucional.

O.P.