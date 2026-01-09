El Hospital Rural de Trevelin tiene nuevo mamógrafo

El intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram, estuvo presente en la presentación oficial del nuevo mamógrafo incorporado al Hospital Rural de Trevelin, equipamiento que fue adquirido gracias al trabajo y al esfuerzo de la Cooperadora del Hospital.



Durante el acto, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Espinoza; la secretaria de Desarrollo Social, Sandra Muñoz; la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Garitano; y los concejales Diana Sbil Maripan y Facundo Pais.

Ingram destacó el compromiso colectivo que hizo posible esta importante incorporación para el sistema de salud local. “Quiero agradecer a cada vecino y vecina que aportó y participó en cada actividad, a cada empresa que colaboró y, por supuesto, al equipo de la Cooperadora, que pone el cuerpo para lograr cada nuevo objetivo. Es algo que realmente nos pone muy contentos”, expresó.



Asimismo, añadió que, “Trevelin tiene hoy un mamógrafo, siendo el segundo hospital público de la provincia en contar con este equipamiento, y convirtiéndose además en la primera Cooperadora de un hospital público en adquirir uno”, remarcando la relevancia de este logro alcanzado.

Finalmente, convocó a continuar fortaleciendo el trabajo conjunto: “Sigamos trabajando de forma comunitaria, entre todos y todas, para seguir haciendo de Trevelin el lugar que queremos”.



La incorporación de este mamógrafo representa un avance significativo en materia de prevención y diagnóstico precoz, fortaleciendo la atención sanitaria y mejorando la calidad de vida de la comunidad