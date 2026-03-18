Planta de Residuos: Comenzó la construcción del Módulo 2

El intendente Matias Taccetta, junto a la gerente de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU), Mariana López Rey, y el equipo técnico, encabezó el inicio de los trabajos del segundo módulo de disposición final. La obra es considerada la más importante de la actual gestión debido a su envergadura económica y su impacto ambiental para la ciudad.

El intendente Taccetta destacó que la concreción de este inicio de obra llega tras dos años de saneamiento administrativo y elaboración de proyectos ejecutivos. "Es la obra más importante de los últimos años porque está financiada en un 100% con fondos municipales", afirmó el mandatario, subrayando que la previsibilidad financiera permitirá terminar los trabajos en los plazos establecidos.

Taccetta recordó que al asumir encontraron un predio judicializado por vecinos, con falta de proyectos técnicos y solo movimientos de suelo aislados. "Para hacer obras hay que tener dinero, y para tener dinero hay que administrar bien", sentenció.

La obra no consiste únicamente en una excavación, sino en una estructura de ingeniería diseñada para el tratamiento de lixiviados. El ingeniero Daniel Beloqui, inspector de la obra, brindó precisiones técnicas:

Dimensiones: El módulo tendrá 33 metros de ancho por 83 de largo, con una profundidad de 5 metros a ras de suelo.

Impermeabilización: Se utilizará membrana de polietileno de alta densidad (PEAD) para evitar la contaminación del suelo.

Plazo de ejecución: El tiempo estimado de obra es de 9 meses, con fecha de finalización prevista para noviembre.

Tratamiento de líquidos: El sistema captará los líquidos lixiviados (propios de la descomposición) hacia un pozo de bombeo para su posterior tratamiento.

Mariana López Rey, gerente de GIRSU, explicó que la obra permite cumplir con los mandatos judiciales que pesaban sobre el municipio, cuyo plazo vencía originalmente en marzo. "Asumimos casi sin espacio para disponer residuos. Tuvimos que trabajar de manera muy delicada para que el módulo actual agante mientras hacíamos los pasos técnicos necesarios", señaló.

Una vez operativo el Módulo 2, se iniciará una etapa de clausura progresiva del Módulo 1, trabajo que se coordinará con la Secretaría de Ambiente de la Provincia. La funcionaria remarcó que la vida útil proyectada de 10 años para este nuevo sector dependerá directamente de la colaboración de la comunidad en la separación de residuos en origen.









M.G