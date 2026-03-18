Solo quedan tres lugares para el Torneo de Futbol Infantil “Del Campo Cup”

Ya estamos en la recta final para lo que será la primera edición del torneo de fútbol infantil “Del Campo Cup” torneo de futbol 7 que se jugará, entre el sábado y el domingo, en el Estadio Municipal de Esquel.

Al día de hoy, podemos decir que ya cubierta la cantidad de equipos para la divisional más grande, que es la 2015; en tanto depende de la respuesta de San Patricio de Trevelin si quedan tres cupos (o apenas uno) para el torneo que se jugará en tres canchas simultáneas.

Según la información recibida, en la categoría 2015 los equipos que tomarán parte son Independiente, San Martín, Sarmiento y Belgrano de Esquel.

En la 2016 puede llegar haber una vacante que podría ser ocupada por San Patricio de Trevelin, ya que confirmaron su participación los elencos de Leoncitos de Esquel, Del Campo y el Cañadón.

En la tanto en la categoría más chica, seguro hay una vacante (que podrán ser dos) si San Patricio no juega este torneo. Están anotados Del Campo e Independiente Deportivo.

Recordemos que, con la idea de juntar fondos para un viaje en el mes de abril a San Carlos de Bariloche, el Club Social y Deportivo Del Campo está organizando la primera edición del Torneo “Del Campo Cup”, torneo de fútbol infantil que se jugará en modalidad 7, para las categorías 2015, 2016 y 2017.

Esta primera edición se jugará durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo (fin de semana largo) en tres canchas simultáneas dentro del Estadio Municipal de Esquel.

Se usará el reglamento de fútbol 7, donde se jugarán dos tiempos de 20 minutos con cinco de descanso. La idea es realizar cuadrangulares en todas las categorías en un torneo todos contra todos, jugando luego semifinales y finales, asegurando un mínimo de cinco partidos por equipo.

Las inscripciones por equipo tienen un costo de 100 mil pesos y aunque las categorías son puras se pueden completar con jugadores de menor edad, aunque hay que tener en cuenta que un jugador no puede integrar dos listas de buena fe.

Los equipos interesados en participar del torneo podrán comunicarse por WhatsApp a los números 2945 598196 o al 2945 543521.