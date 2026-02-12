Entre los padres y un tío abusaron, maltrataron y provocaron la muerte de una beba de un año

La investigación por la muerte de una beba de un año y dos meses en la zona sur del Gran Buenos Aires derivó en la imputación de sus padres y de un tío, luego de que se constatara que la menor presentaba signos de maltrato y lesiones compatibles con abusos sexuales.

El caso se conoció la noche del martes, cuando la niña fue trasladada desde su vivienda en El Dique al Hospital Gutiérrez de La Plata, según informaron fuentes policiales a. La beba ingresó con un cuadro de convulsiones y murió en el centro de salud.

De acuerdo con los médicos, además del cuadro que motivó su internación, la menor presentaba signos de maltrato y lesiones compatibles con abusos sexuales, información que fue incorporada a la investigación.

Por disposición del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI 8 de La Plata, fueron imputados los padres de la niña —un hombre de 31 años y una mujer de 24— y el tío de la menor, de 27.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. Para este miércoles se aguardaba el resultado de la autopsia, considerado clave para avanzar en el expediente penal junto con el informe médico.

Las primeras actuaciones se iniciaron en la Comisaría Tercera de la jurisdicción. También intervienen el Gabinete de investigadores de la DDI La Plata y efectivos de Policía Científica.