Reforma laboral de Milei: El Senado debate en medio de paro y masiva marcha de la CGT

En una jornada de alta tensión política y sindical, la Cámara de Senadores tratará este miércoles la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezará una multitudinaria marcha frente al Congreso y distintos gremios realizarán un paro nacional.

El proyecto de “Modernización Laboral” abre un nuevo capítulo en el debate sobre el modelo de relaciones laborales en Argentina y promete una sesión caliente dentro y fuera del recinto.

Marcha de la CGT y paro de gremios estatales y docentes

Desde las 15 horas, la CGT convocó a una movilización en las inmediaciones del Congreso para manifestar su rechazo a la iniciativa del oficialismo. Sin embargo, la central obrera no llamó a paro general, una postura que fue cuestionada por otros sectores del sindicalismo.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y distintos gremios docentes anunciaron un paro nacional para endurecer las medidas de fuerza contra el Ejecutivo. “Quienes avalen la reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en un mensaje dirigido a los legisladores que evalúan acompañar el proyecto.

Desde ATE también apuntaron contra la CGT: “Es una oportunidad perdida para el movimiento obrero argentino. Sin paro nacional se debilita la capacidad de respuesta sindical”, sostuvo Aguiar.

Entre los gremios docentes que adhieren a la medida se encuentran la FEB, SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP, que incluso pusieron en duda el normal inicio de clases si la reforma es aprobada.

Qué propone la reforma laboral del Gobierno

El proyecto que debatirá el Senado contempla modificaciones profundas en el régimen laboral argentino. Entre los puntos centrales se encuentran:

Cambios en los convenios colectivos de trabajo

Posible ampliación de la jornada laboral de 8 a 12 horas

Fragmentación del período de vacaciones

Reducción de indemnizaciones

Creación de un sistema de “banco de horas”

Uno de los aspectos más polémicos es la posibilidad de pagar parte del salario mediante “ticket canasta o restaurant”, un mecanismo que ya fue objetado en fallos de la Corte Suprema en el pasado.

Además, se habilitaría a los empleadores a pagar en hasta 12 cuotas las indemnizaciones o multas derivadas de litigios judiciales.

Paritarias “dinámicas” y negociación por empresa

Otro eje sensible del proyecto es la modificación en la forma de negociación salarial. La Libertad Avanza propone que las paritarias sean “dinámicas”, es decir, negociadas en base a productividad y por empresa, una modalidad que remite a esquemas aplicados en la década de 1990.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a “modernizar” el mercado laboral y generar empleo formal. Desde la oposición sindical y política advierten que implicaría una pérdida de derechos históricos.

El antecedente del DNU 70/2023

Un dato relevante es que el texto incluye artículos similares al capítulo IV del DNU 70/2023, que fue suspendido por la Justicia y permanece pendiente de una definición de la Corte Suprema.

Ese antecedente agrega incertidumbre jurídica al debate parlamentario y suma tensión a la discusión en el Senado.

Votación con impacto político

La sesión de este miércoles no solo definirá el futuro inmediato de la reforma laboral, sino que también marcará un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno nacional y el movimiento obrero.

Con movilización en las calles, paro de gremios estatales y docentes, y un Congreso rodeado de manifestantes, la discusión promete ser una de las más trascendentes del año en materia laboral.

El resultado de la votación podría reconfigurar el escenario sindical y político en los próximos meses.

O.P.