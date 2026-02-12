Sibyl Hughes presenta su libro sobre danzas galesas y encabeza un festival de zapateo

La cultura galesa en la provincia vive un momento de profunda vitalidad y registro histórico. Sibyl Hughes, referente de la danza y directora en la Asociación Galesa de Esquel, inició el camino de presentación de su primer libro: "Dawsnswyr y Wladfa", los bailarines de Patagonia", una obra que rescata el recorrido histórico y anecdótico de una actividad que no para de crecer.





Cuarenta años de pasos y tradición

El libro surge como un homenaje a las cuatro décadas del grupo Gwanwen de Trelew, donde Hughes se formó. "Es una invitación a recorrer los inicios de esta actividad hace 40 años y ver cómo estamos plantados hoy en día", explica la autora. Tras una exitosa primera presentación en la Asociación San David de Trelew, la obra llega ahora a la cordillera para compartir la popularidad y el sentimiento de las comunidades galesas.







El resurgir del Zapateo Galés (Clog Dancing)

Uno de los puntos más fascinantes que aborda Hughes es el Clog Dancing o zapateo galés. Aunque es una práctica muy antigua en Gales —nacida en noches de taberna, con juegos de saltar escobas y duelos de destreza—, en la Patagonia es una actividad relativamente nueva.

"Empezamos hace unos 15 años a intentar zapatear y traer esos pasitos a la vida", relata Sibyl. La logística no es sencilla: requiere de zapatos especiales que solo fabrican unos pocos artesanos en el mundo. Sin embargo, gracias al apoyo de fundaciones y particulares, la disciplina está en pleno auge en la provincia.

Agenda: Un fin de semana a puro ritmo

Sibyl Hughes no solo presentará su libro, sino que también mostrará la fuerza del zapateo en diversos escenarios de la zona:

Viernes 13 : A las 21:00 hs, se presenta en Los Carreros (Esquel) dentro del espectáculo "Territorio en tus Pies" de Cabir Producciones. Será un evento único que fusionará el malambo, el flamenco y el zapateo galés.

Viernes 13 : A las 17:00 hs, tarde de té galés y música celta en la Casa de Té Las Notros (Trevelin), junto a Fernando y Milton Dubó.

Sábado 14: En el Lodge La Floral (Trevelin), en el marco del Festival Celta organizado junto a Giro Creativo.



18:00 hs: Presentación oficial del libro "Dance with Eulatva".



19:30 hs: Tarde de música y zapateo en vivo.