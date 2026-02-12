15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelRed43cultura galesa
12 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Sibyl Hughes presenta su libro sobre danzas galesas y encabeza un festival de zapateo

Del zapateo en las tabernas de Gales a los escenarios de la cordillera. Sibyl Hughes presenta su primer libro y nos invita a un fin de semana lleno de danza y música celta, destacando el auge del zapateo galés en nuestra región.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La cultura galesa en la provincia vive un momento de profunda vitalidad y registro histórico. Sibyl Hughes, referente de la danza y directora en la Asociación Galesa de Esquel, inició el camino de presentación de su primer libro: "Dawsnswyr y Wladfa", los bailarines de Patagonia", una obra que rescata el recorrido histórico y anecdótico de una actividad que no para de crecer.

 

 

Cuarenta años de pasos y tradición

 

El libro surge como un homenaje a las cuatro décadas del grupo Gwanwen de Trelew, donde Hughes se formó. "Es una invitación a recorrer los inicios de esta actividad hace 40 años y ver cómo estamos plantados hoy en día", explica la autora. Tras una exitosa primera presentación en la Asociación San David de Trelew, la obra llega ahora a la cordillera para compartir la popularidad y el sentimiento de las comunidades galesas.

 

 


El resurgir del Zapateo Galés (Clog Dancing)

 

Uno de los puntos más fascinantes que aborda Hughes es el Clog Dancing o zapateo galés. Aunque es una práctica muy antigua en Gales —nacida en noches de taberna, con juegos de saltar escobas y duelos de destreza—, en la Patagonia es una actividad relativamente nueva.

 

"Empezamos hace unos 15 años a intentar zapatear y traer esos pasitos a la vida", relata Sibyl. La logística no es sencilla: requiere de zapatos especiales que solo fabrican unos pocos artesanos en el mundo. Sin embargo, gracias al apoyo de fundaciones y particulares, la disciplina está en pleno auge en la provincia.

 

Agenda: Un fin de semana a puro ritmo

 

Sibyl Hughes no solo presentará su libro, sino que también mostrará la fuerza del zapateo en diversos escenarios de la zona:

 

Viernes 13 : A las 21:00 hs, se presenta en Los Carreros (Esquel) dentro del espectáculo "Territorio en tus Pies" de Cabir Producciones. Será un evento único que fusionará el malambo, el flamenco y el zapateo galés.

 

Viernes 13 : A las 17:00 hs, tarde de té galés y música celta en la Casa de Té Las Notros (Trevelin), junto a Fernando y Milton Dubó.

 

Sábado 14: En el Lodge La Floral (Trevelin), en el marco del Festival Celta organizado junto a Giro Creativo.

 


18:00 hs: Presentación oficial del libro "Dance with Eulatva".

19:30 hs: Tarde de música y zapateo en vivo.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Carlos Manuel Rey (Bambi) QEPD
2
 QEPD: Santos Burgos
3
 El Bolson: Dictarán cursos gratuitos de Electricista del Automotor y Mecánica de Motos
4
 Fuerte terremoto en Chile se sintió en Argentina
5
 Danilo García y la nueva cara de Pintó: Un espacio diseñado para el vecino de Esquel
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
3
 Nieve de verano en el Cerro 21
4
 Se incendió el despacho de una legisladora por Chubut en el Senado
5
 Toky, el dogo argentino que hizo historia en Nueva York al coronarse en el Westminster Kennel Club
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -